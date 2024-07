Mina Serrano hace homenaje a icono LGBT Cris Miró: “quiero que la gente empatice con ella”

Se vivían los últimos años de la década de los 80, cuando en Argentina surgió un nombre que abrió camino a la comunidad LGBTQ+: Cris Miró, una actriz y vedette trans que enfrentó a la sociedad conservadora y se impuso como una diva.

Su vida se narra en la biopic “Cris Miró” que protagoniza la actriz trans española Mina Serrano.

“Para mí el objetivo, más allá de que se elevase mi interpretación, era que la gente conectara con la historia de Cris, que empatizara con ella”, explicó en entrevista con El Sol de México.

“Y eso es lo que ha ocurrido. La gente está muy emocionada cuando ve la serie, le revuelve muchas cosas y para mí eso es lo más importante, que sientan, que les provoque algo”, añadió.

Fue en 1995 cuando la vedette hizo historia al alcanzar la gloria en los escenarios del país sudamericano, convirtiéndose en un ícono de visibilización, reconocimiento y derechos de las personas trans.

Cris Miró murió de forma trágica el 1 de junio de 1999, a causa de algunos problemas de salud, apenas tenía 33 años, sin embargo su legado sigue siendo fuente de inspiración en el mundo.

Respeto, admiración y responsabilidad fueron tres de los factores que la actriz Mina Serrano mantuvo en la producción de esta serie, pues asegura que en su juventud, Miró fue una figura significativa para que ella misma se convirtiera en la persona que hoy es.

“Para mí fue una referencia importante a la hora de construir mi identidad”, recuerda la española, sobre el momento en el que la conoció a través del libro “Las malas” de la escritora y actriz trans Camila Sosa Villada.

“Recuerdo que en ese momento no tenía tan claro quién era yo, ni mi relación con la feminidad y Cris arrojó mucha luz, porque hay algo en su personalidad, en su forma de relacionarse con su cuerpo, que me habló directamente y me clarificó muchas cosas”, dijo sobre su reconocimiento como mujer trans.

En su preparación para el personaje, Mina Serrano investigó de cerca la vida de la vedette, para así lograr un mejor trabajo.

“Lo que hice fue informarme y también contactar con asociaciones LGBTQ+, con organismos que abogan por los derechos de las personas trans, sobre todo en Argentina, porque más allá de un personaje es una figura muy importante para la comunidad”, aseguró.

“Trabajé mucho sobre los archivos en video que encontré sobre ella. También me tomé ciertas licencias creativas para añadir partes que quizá no son exactamente como fue Cris, pero sentía que podían aportar a la historia”, mencionó.

Los primeros cuatro episodios de “Cris Miró” ya están disponibles en Max, otros cuatro están por estrenarse, uno cada domingo, siendo el final el 11 de agosto.