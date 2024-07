Leticia Calderón cumple su mayor reto artístico con su papel en Mi amor sin tiempo

“‘Greta’ es el mejor personaje que ha hecho Leticia Calderón en 41 años de carrera”, declaró Carlos Moreno, productor de la telenovela “Mi amor sin tiempo”, cuando se anunció el estreno.

En entrevista con El Sol de México la actriz asegura: “estoy muy contenta de participar en la telenovela. Me estoy divirtiendo mucho, porque ‘Greta’ sólo guarda las apariencias sin realmente estar enamorada de su esposo y es la elegancia andando.

“Es deliciosa, me han dado la libertad de poner de mi parte también, me desahogo de lo que no puedo hacer en mi casa”.

Para la actriz, el personaje es un deseo cumplido y su mayor reto actoral. “A lo largo de mi carrera siempre quise ser villanas. Antes tuve mi época de protagonista joven y hoy me siento una mujer madura que puedo interpretar otro tipo de personajes, eso me hace sentirme realizada, soy actriz y me gusta hacer todo tipo de personajes.

“Gracias a haber trabajado con grandes actores como Ignacio López Tarso, Enrique Lizalde y Salvador Pineda, he aprendido mucho. Soy una mujer muy comprometida, obsesiva en mi estudio y en perfeccionar mis personajes. Siempre me reto a mí misma, evidentemente quiero hacer otro tipo de villanas a las que se han visto en la televisión”.

En relación que si con Greta si identifica en su vida real y como madre de dos hijos, responde: “No, no me identifico con ella, aunque con sus acciones en la trama me desahogo. Estoy más que segura que ‘Greta’ vive contrario a mi vida en muchos sentidos. Yo no comparo a mis dos hijos, ella sí tiene hijos preferidos y en la vida real que tus padres tengan preferencia por los hijos trae consecuencias graves.

“Con ella coincido en el amor a los hijos, que pese a todos sus errores como madre, ama a sus hijos. También en que finge que en su vida familiar va todo bien, yo soy feliz, pero por supuesto que en mi vida también he vivido las apariencias que uno trata de dar frente al otro”, detalla.

“Ahora con las redes sociales estamos más cerca del público y también recibimos comentarios fuertes e hirientes. Hay gente que creo que no es feliz, con todo respeto lo digo y ahí descargan sus frustraciones”.