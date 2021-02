Laura Flores, experta en historias de novelas

Laura Flores confiesa estar en su mejor momento al regresar a su faceta como conductora en la tercera temporada del programa Las 5 mejores, donde es la encargada de describir las escenas más memorables en la historia de las telenovelas.

El programa que se transmite por el canal Tlnovelas reúne momentos apasionantes, trágicos, las mejores parejas, finales inesperados, los villanos más recordados y las bodas o cachetadas que a través de los años, han marcado el mundo de la televisión.

“Estoy muy feliz, contenta y agradecida por volver a la conducción. También en esta tercera temporada cuenta con el segmento Las 5 mejores con café para la que me hago acompañar del crítico potosino Alejandro Galán, con quien platico amenamente de las tramas de novelas que a lo largo de más de cinco décadas han entretenido a una audiencia de televisión”, detalla en la entrevista con El Sol de México.

Flores con 41 telenovelas en su trayectoria que incluye Fuego ardiente que actualmente está al aire en Las Estrellas, es experta en cada uno de los contenidos del programa.

“El programa abrió con las mejores cinco escenas de mis telenovelas a lo largo de mi trayectoria. Es un regalo que el canal me dio y lo recibo de mucho agrado”.

Su más reciente reto

La también cantante dijo que su papel en Fuego ardiente se relaciona con la histora de su vida.

“Es una mujer a la que su marido la desdeñaba y tuvo que cortar el lazo del que dependía de él. Así como mi personaje Laura también he sufrido mucho pero me levanto como el ave fénix”.

Añade que, “en esta historia me gusta mi cambio de look, porque no quiero parecerme al personaje anterior. Sí sé que sacrifico mi cabellera rubia, pero el tono de cabello que me pusieron me gusta, las dos anteriores historias con Juan Osorio, cambié de imagen. Ahora soy una mujer con muchas agallas”.

Finalmente, Flores habla de lo que le representa desde hace cuatro décadas actuar: “Para mí es una forma de vida, es algo que he hecho por tantos años. Mi faceta de actriz me alimenta el alma, me alimenta físicamente, alimenta nuestras boquitas a mí y a mis hijos, es la carrera que me ha dado mucho, también es una gran responsabilidad social, es una forma de vida y me lleva a respetar a mi público por medio de mi trabajo”.