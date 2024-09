La vida de Franka Potente a 25 años del estreno de Corre, Lola, corre

La actriz alemana Franka Potente, protagonista de la cinta "Corre, Lola corre" dice que está en la búsqueda constante para repetir el éxito de la cinta que dirigió Tom Tykwer y que celebra 25 años de su estreno.

La actriz, se dio a conocer en el mundo gracias al filme, que narra una carrera contra el tiempo, en la que se embarca una mujer para conseguir 100 mil marcos y poder así salvar su vida y la de su novio. Una recorrido contado tres veces y en cada ocasión se aumentan o eliminan algunos detalles.

"Cuando la hicimos no podíamos predecir nada de lo que pasaría con la película. Todos los que participamos en ella sentimos que éramos parte de algo especial. Fue mi primera experiencia para comprender que en un proceso creativo si hay buena vibra, la audiencia lo entiende", comentó la actriz y directora, presente en una charla, parte de las actividades del festival.

"Creíamos que iba a salir en algún canal de TV y ya, pero tuvimos un festival tras otro, fue como una navidad que no terminó. Fue algo en un millón. Soy muy consciente de que eso no sucede todo el tiempo porque, efectivamente, he estado persiguiéndolo durante los últimos 20 años. Cuando lo has experimentado, lo quieres de nuevo, pero no sucede", comentó la artista.

Con “Corre, Lola, corre” película, la actriz alcanzó un alto nivel de popularidad. Después de realizar dicha actuación, se incorporó al cine de Hollywood, en donde actuó en las películas "Blow", junto Johhnny Depp y The Bourne Identity, al lado de Matt Damon. Recientemente hizo la cinta "Between Worlds" de 2018, con Nicolas Cage.

Resalta el papel del cine europeo

En su visita a la Ciudad de México, la actriz de 50 años resaltó el papel del cine europeo en la actualidad, así como su oportunidad de sobresalir en un momento incierto para el ámbito de Hollywood y del cine independiente de Estados Unidos, luego de la huelga de 2023 en el gremio del cine norteamericano.

"El cine europeo sigue siendo muy importante, para equilibrar lo que está pasando en Hollywood. Tuvimos una huelga en la que nadie trabajó durante un año. El panorama cinematográfico aún no se ha recuperado, así que todavía no sabemos qué está pasando con el cine independiente estadounidense", dijo la también directora y guionista de la cinta "Home".

"Es por eso que pienso que esta es una oportunidad para que el cine independiente europeo sea reconocido y llene ese vacío. También por otras razones, el mundo del cine a nivel global se ha vuelto más pequeño y más accesible. Lo veo aquí con la interacción de estar en Ciudad de México y ver películas alemanas", agregó.

Asimismo, recalcó que lleva alrededor de dos décadas radicando en Los Ángeles, algo que la ha alejado del cine alemán contemporáneo. En ese sentido, compartió su deseo por regresar a su país a participar en nuevos filmes.

"Para mí, trabajar en Alemania sigue siendo interesante. Tienen un financiamiento increíble para el arte y el cine. Así que, con ese apoyo, los cineastas pueden contar sus historias. Sigue siendo un mercado muy interesante, sin duda".

Franka Potente. Fotos: Romina Solís / El Sol de México

Quiere trabajar con mujeres mexicanas

La artista, que también ha lanzado trabajos como cantante, comentó que está abierta a trabajar con personas de diferentes orígenes, que permitan el intercambio cultural por medio del cine, entre entre las que mencionó a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñarritu. Además, expresó su intención de conocer a directoras mexicanas.

"Estoy segura de que hay directoras estupendas", dijo sobre México. "Siempre estoy abierta a trabajar en cualquier lugar, con quien sea. Creo que trabajar con personas de diferentes países ofrece perspectivas diferentes", dijo.

"Conectas con alguien que tal vez no es de tu etnia o que viene de un lugar diferente y eso libera un poco el proceso creativo, porque nos encontramos en un espacio nuevo y neutral, pero queremos lo mismo. Siempre aprecio ese tipo de trabajos", añadió.

El Festival de Cine Alemán se inauguró el 24 de septiembre con la proyección de una versión restaurada de "Corre, Lola, corre" y continuará sus actividades hasta el 6 de octubre en las sedes de la Cineteca Nacional, la Cineteca Nacional de las Artes, Goethe Institut Mexiko, Cinemex Reforma 222, Cine Tonalá y Casa del Lago UNAM.