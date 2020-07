Kanye West rompe filas con Trump, dice ganará la carrera presidencial

El rapero Kanye West dijo que dejó de apoyar al presidente estadounidense Donald Trump y que ha ingresado en la carrera presidencial para ganarla, según una entrevista publicada el miércoles.

West, quien era un abierto seguidor de Trump, anunció el sábado que se postularía para la nominación presidencial en 2020. West y su esposa, la estrella de televisión Kim Kardashian West, han visitado al mandatario republicano en la Casa Blanca.

Foto: AFP

"Me estoy quitando el sombrero rojo con esta entrevista", dijo West a la revista Forbes, en referencia a la gorra de béisbol roja que decía "Make America Great Again" que usaba Trump. "Como todo lo que he hecho en mi vida, estoy haciendo (esto) para ganar", agregó.

El rapero dijo que se postularía bajo una nueva bandera: el "Birthday Party".

No hay registros de que West haya presentado ninguna documentación oficial ante la Comisión Federal Electoral. La fecha límite para sumar candidatos independientes a la elección aún no ha vencido en muchos estados.

West negó que su objetivo fuera dividir el voto entre los afroamericanos y minar las posibilidades del rival demócrata de Trump, Joe Biden. Es "una forma de racismo y de supremacía blanca" sugerir que toda la población afroamericana debería apoyar a los demócratas, afirmó.

Trump, quien recibió a Kanye West en una muy publicitada visita al Salón Oval en 2018, dijo que la candidatura del rapero "sería un gran desafío en una campaña" y que tenía "una voz real", según una entrevista el martes con el portal de noticias Real Clear Politics.

El portavoz de la Casa Blanca, Hogan Gidley, calificó el anuncio de Kanye como "un revés mordaz para el Partido Demócrata, no sólo por sus políticas sobre el aborto, por la iniciativa 'Planned Parenthoods', sino también por políticas que afectaron desproporcionadamente a los afroamericanos de manera negativa".

West dijo a Forbes que creía que "Planned Parenthoods" ha sido implementada en ciudades por supremacistas blancos "que hacen el trabajo del diablo". El grupo provee atención y educación en salud reproductiva y la mayor parte de sus esfuerzos están orientados a cuidados preventivos.

El rapero también dijo que había contraído en febrero el Covid-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, y que sospecharía de cualquier vacuna que se desarrolle para prevenir la infección.

Reiterando falsas teorías que vinculan las vacunas con trastornos del desarrollo infantil, el rapero afirmó: "Entonces cuando dicen que vamos a solucionar el Covid con una vacuna, soy extremadamente cauteloso".