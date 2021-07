Con un disco nuevo bajo el brazo y en plena filmación de una serie de televisión, Kalimba divide su tiempo entre su faceta artística y empresarial. Aunque en 2020 tuvo que detener su carrera musical por la pandemia, hoy el cantante la retoma con La quiero para mí, un tema de sonido urbano que habla de amor.

“Llevo casi 17 años cantándole al amor, desde mi primer sencillo como solista, No me quiero enamorar, hasta la fecha. Lo único que hago es continuar por el camino de donde siento que va mi corazón, pues me gusta llegar a los conciertos y ver a tanta gente esperanzada, cantando al romance e incluso al desamor que es parte del amor propio”.

El lanzamiento de su nuevo tema musical, el primer sencillo del disco 6PM que lanzará en próximos meses, empata con su regreso a la pantalla como actor. Fue en 2008 que el cantante participó en la película dirigida por Salvador Garcini, Divina confusión, junto a Jesús Ochoa y Diana Bracho en la que interpretó a Dios.

Más de una década después, Kalimba se encuentra en el set de filmación realizando una serie de televisión que podría llegar a la pantalla el próximo año.

“Estoy disfrutando mucho volver a actuar, aunque no es un personaje primario. El productor hasta me felicitó y eso me emocionó mucho porque quiere decir que no se me ha olvidado. Por ahora estamos en los primeros tres capítulos a la espera de que se alargue esta serie que es una tragicomedia”.

Su regreso actoral no se limita sólo a la pantalla chica, Kalimba también tiene planeado volver a los escenarios teatrales en octubre, cuando retome Jesucristo súper estrella.“Nos quedamos con ganas de cerrar la temporada y finalmente podremos hacerlocon el elenco completo”, comentó.

El cantante además está estrenando una nueva línea de ropa en colaboración con César Yamazaki. “Somos grandes amigos y él ya me había vestido antes. Pero ahora no sólo quería ser imagen de la marca, sin osocio para elegir los cortes, telas y demás. De lo que se genere por la venta se donará 20 por ciento a mi fundación que desde hace muchos años apoya comunidades en distintas áreas”.

OV7 está pausa

Sería en el 2020 cuando OV7 regresaría a los escenarios con una ambiciosa gira por todo el país para celebrar los 30 años de trayectoria del grupo. Sin embargo, la pandemia modificó todos los planes y dejó sin fecha el reencuentro del grupo completo que hasta ahora sólo se había presentado en vivo durante una aparición especial en el 90’s Pop Tour.

Kalimba compartió que el deseo de los fans por vera los siete integrantes juntos cantando en vivo sí ocurrirá, aunque no se tiene una fecha definida debido a la incertidumbre que continua con la pandemia.

“La reunión está en pausa, porque al no saber de semáforos y cuánta gente podemos meter en distintos recintos no podemos arriesgarnos a que en algún momento sea interrumpida o cancelada. Por esta razón decidimos frenarla y cuando las cosas estén claras tomar la decisión de hacerla”.

Lo definitivo es que no ocurrirá este año, pues los siete integrantes del grupo ya tienen actividades agendadas al menos en los próximos seis meses. “Yo ya tengo el año con presentaciones hasta finales. Ary sabemos que tiene los 90’s popTour; Mariana anda en televisión y la güera (Érika) en su canal de YouTube yOscar está trabajando en una serie”, concluyó.