Junior H se fortalece frente a la prohibición de los corridos

La censura no los detiene. A pesar de las constantes limitantes, el género de corridos tumbados se fortalece cada vez más. Así lo comparte Junior H, exponente del género que lamenta la situación que han vivido sus colegas Natanael Cano y Peso Pluma, respecto a la prohibición de la interpretación de temas en distintos estados.

Puede interesarte: Peso Pluma abarrota el Foro Sol para "el concierto más bélico"

“Sí está un poco delicado ese tema, me da tristeza cuando me dicen que vamos a otro estado a tocar y que están prohibidos los corridos, se me hace una pérdida de tiempo todo eso, me hace pensar cosas que no tengo que pensar y preguntarme ¿por qué sólo el regional mexicano lo están censurando?, allá afuera hay música de barrio, música de calle, es transparente el mundo, somos transparentes”, afirmó Junior H en conferencia de prensa.

“No sé por qué la gente intenta tapar el sol con un dedo, ¿por qué nada más a nosotros?, eso provoca que nos den ganas de escribir más y más corridos”, agregó.

Celebridades Tras 14 años y con 8 Grammy, Alanis Morissette vuelve a México con el CC23

De hecho, Antonio Herrera Pérez, su nombre real, aseguró que, por más censura que reciban, los temas se seguirán viralizando.

“Al final del día, si censuran, la gente se lo termina aprendiendo y de todas maneras el día que sale la canción, se hace viral, es una pérdida de tiempo realmente, pero sería cuestión y problema de la gente que intenta terminar con esto, yo veo muy difícil que se termine”, compartió.

UN NUEVO RETO

Junior H quien se presentará en el Foro Sol el próximo 24 de noviembre, luego de haber logrado un sold out en la Plaza de Toros México.

YA ESTAMOS AFUERA CON EL VIDEO OFICIAL !! PONGÁMOSLO EN TENDENCIA , SIGAN REPRODUCIENDO!! 💜💜💜 pic.twitter.com/bR5a65Vewq — Junior H (@juniorh_oficial) May 16, 2023

“Ha sido un reto llegar hasta aquí, pero todos esos conciertos que he dado nos han preparado para estar hasta donde estamos hoy, nos ha hecho crecer rápido, mentalmente, en cuestión de escenarios; el Foro Sol es un reto grande porque existen los nervios, se sienten mucho antes de subir a cualquier entarimado, siento que estos años se han ido forjando y estamos listos para estar en un lugar de esta talla.

“El secreto es la consistencia de estar trabajando, no hemos parado, presiento y sé que todo ha sido fruto de todo lo que hemos hecho, pero sí nos ha costado bastante, todavía pasando la pandemia teníamos buenos números en plataformas, pero no llenábamos lugares de menos de mil personas, fue duro, pero nos tocó subir poco a poco y hoy ya estamos listos para nuevos retos”, dijo.

El originario de Guanajuato cuenta con 27 millones 635 mil 102 oyentes mensuales a través de Spotify. Entre sus éxitos musicales destacan Fin de semana, Y lloro, Bipolar, El azul y Lady Gaga, estos últimos tres en colaboración con Peso Pluma.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Junior H fue anunciado para el Vive Latino 2024, donde compartirá con artistas como Babasónicos, La Adictiva, Fito Páez, Hombres G, Jorge Drexler, el regreso de Belanova, entre otros.

“Mis letras siempre han sido transparentes, me gusta ser sincero, cada canción que escribo trato de verla en primera persona, trato de enfocarme mucho en mí y la gente se llega a identificar, creo que por eso se ha tenido éxito, igual en cuestión de corridos, somos muy transparentes y eso es lo que importa y la versatilidad que tenemos en cuanto a los géneros cuenta mucho”, sostuvo.