Juan Solo incorpora el baile a su espectáculo más importante en el Auditorio BB

Juan Solo nunca ha tenido un “plan b”, para él su trabajo ideal y por lo que siempre luchará, le vaya bien o mal, es por hacer música para la gente.

Cada día que se levanta, mantiene una mentalidad positiva de que ese día logrará mejorar su proyecto, crecer como artista o simplemente aprender algo nuevo que contribuya a su música. Así se ha mantenido durante los doce años de carrera que lleva.

“Estoy tan convencido que esto es mi vocación que no he pensado en dedicarme a nada más, ni darme un break, todo el tiempo pienso en nuevas canciones, me acerco a nuevos artistas, quiero hacer nuevas colaboraciones, escribo para otros cantantes y eso me ha tenido siempre con planes a futuro, eso es importante para mí; como todo artista, he venido haciéndolo lo mejor que puedo con las herramientas que tengo”, afirmó el compositor de 40 años en entrevista.

Para convertirse en un artista completo, sabe que esto es un trabajo en equipo, si bien su nombre artístico es “Solo”, en la vida real no lo está, al contrario, se rodea de gente que lo impulsa y lo puede apoyar a concretar sus anhelos.

“Me doy cuenta de que si quiero quedarme en esta carrera tengo que ofrecerle al público un espectáculo que se lleven y lo recomienden de boca en boca y yo pueda seguir cantando como me gusta, pero para eso tengo que auxiliarme de mucha gente”, expresó.

Con una personalidad perfeccionista, Juan Solo prepara su espectáculo más importante, como parte de su “Malquerido Tour”, que presentará el 9 de noviembre en el Auditorio BB.

En éste show compartirá los temas que lanzó en su último álbum, así como un breve repaso por su carrera, con éxitos como “Me entrego”, “Masoquista”, “Ámame”, así como también los temas que sus fans arroparon de inmediato “Villano” y “Corazones incompletos”.

“Es un concierto especial porque estoy haciendo, después de 12 años de carrera, el concierto que soñaba dar cuando anhelaba dedicarme a cantar. Es el primer concierto en donde estoy bailando, donde estoy trayendo bailarines a mi show, montando una coreografía que es lo que no había hecho antes, me encanta bailar y explorarlo con el público también es importante”, dijo.

Luego de su show en Ciudad de México, alista una nueva gira, ahora con un título totalmente opuesto “Bienquerido Tour”, esto a manera de agradecimiento de todo el cariño que ha recibido.

Tiene contemplado lanzar nuevos temas y, en octubre, una versión distinta de “Villano”, junto a la banda regiomontana Los Claxons.