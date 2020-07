John Saxon, actor de "Operación Dragón", muere por neumonía a los 83 años

John Saxon, el actor que quedó inmortalizado por patear a Bruce Lee en "Operación Dragón", falleció a los 83 años a causa de una neumonía.

Fue su esposa Gloria quien informó a The Hollywood Reporter, que Saxon murió ayer en Murfreesboro, Tennessee, tras la mortal infección que le dio en los pulmones.

Descubierto por Henry Willson

Nació en Carmine Orrico el 5 de agosto de 1936, el mayor de tres hijos de un pintor de casas de inmigrantes italianos.

Mientras estaba en la escuela secundaria, trabajó como spieler en una concesión de tiro con arco de Coney Island, y se hizo experto con el arco y la flecha.

"Brooklyn fue un lugar difícil para crecer, pero te enseñó a sobrevivir, y si eras ambicioso, te enseñó a querer mejores cosas", manifestó el artista.

Al salir de una sala de cine después de faltar a clases en la escuela secundaria New Utrecht, fue visto por un agente de modelos masculino y luego apareció en revistas como True Romances.

Una sesión de fotos, que dijo que lo imaginaba como un "chico puertorriqueño" apoyado en un bote de basura después de que le dispararon, llamó la atención de Henry Willson, el legendario agente de Hollywood que había descubierto también a Hudson y Hunter.

Luego, con solo 17 años, Saxon firmó con Willson, estudió dramatismo durante seis meses con Betty Cashman en el Carnegie Hall y voló a Hollywood, donde Universal lo firmó rápidamente. Asistió al taller del estudio durante 18 meses y luego trabajó con Mamie Van Doren en Running Wild (1955).

Se hizo notar por primera vez por su actuación como una perturbada estrella de fútbol de secundaria que se burla de Esther Williams en The Unguarded Moment (1956).

Ganador del Globo de Oro

En 1958 ganó el Globo de Oro a la estrella emergente por su participación en La pícara edad de Blake Edward.

Posteriormente, conseguiría una segunda nominación a los Globos de Oro, en esta ocasión como Mejor Actor de Reparto, por su actuación en Sierra Prohibida (1966), western protagonizado por Marlon Brandon.

Pero fue sin duda fue en 1973 alcanzó el reconocimiento internacional cuando trabajo con Bruce Lee en Operación Dragón, de Robert Clouse, donde interpretó a Roper, el inalcanzable socio del protagonista en un torneo a muerte de artes marciales.

Cabe destacar, que esta fue la última cinta de Lee antes de su muerte a los 32 años.

También dio vida al policía Donald Thompson, uno de los personajes principales de la primera y tercera película de la saga de terror Pesadilla en la Elm Street.

Compartió créditos con Robert Redford y Jane Fonda en El jinete eléctrico (1979) de Sydney Pollack, participó en Superdetective en Hollywood III (1994) junto a Eddie Murphy y le dio vida al magnate de oriente medio Rashid Ahmed en la famosa serie de televisión Dinastía.

Casado tres veces

Se casó tres veces, primero con la guionista Mary Ann Murphy, luego con la actriz Elizabeth Saxon y desde 2008, con la esteticista Gloria Martel.

Le sobreviven su hijo, Antonio, y su hermana, Dolores.

