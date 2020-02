Joaquin Phoenix hace un llamado contra el cambio climático en "Guardianes de la vida"

El actor Joaquin Phoenix, reconocido por su magistral interpretación de “El Guasón” y el cual le ha valido una nominación al Oscar, ahora protagoniza “Guardianes de la Vida” un cortometraje que hace un llamado urgente a tomar conciencia sobre el cambio climático. Dicho cortometraje forma parte de la campaña Mobilize Earth, un proyecto en común de las organizaciones ecologistas Extinction Rebellion y Amazon Watch.

Phoenix aparece en esta cinta que transcurre dentro de un quirófano acompañado de actores como Rosario Dawson, Matthew Modine o Oona Chaplin. “Estamos talando y quemando los bosques y viendo los efectos negativos que todo esto tiene alrededor del mundo", ha explicado el actor sobre el film.

"La gente no se da cuenta que aún tenemos tiempo, pero que ello requiere que actuemos ya y hagamos cambios profundos en nuestros hábitos de consumo. No podemos esperar a que los gobiernos resuelvan estos problemas para nosotros. Tenemos una responsabilidad personal en hacer nosotros mismos estos cambios en nuestras propias vidas y hacerlo ya".

El actor cuenta con un largo historial como activista vegano y recientemente fue arrestado en Washington durante una protesta organizada por la actriz Jane Fonda en la que habló sobre el vínculo entre el cambio climático y la ganadería intensiva.

#NEW | Joaquin Phoenix is featured in a short film 'Guardians of Life', by Extinction Rebellion, which intends to act as an alarm call for the plight of the Amazon, its indigenous communities and for deforestation and biodiversity loss pic.twitter.com/WZNRYuBRin — Joaquin Phoenix Updates (@DailyJoaquin) February 6, 2020

"Guardianes de la Vida" es el primer video de una serie de doce cortometrajes en los que se tratará un tema trascendental que afronta la especie humana en una década que es decisiva para la preservación de la vida en la tierra. El principal objetivo de la campaña Mobilize Earth es que el público se involucre.

Ver esta publicación en Instagram 📖 🌱 #repost @rainjphoenix ・・・ “Just got my copy of one of the OV’s (original vegans) Ingrid Newkirk’s new book and I can’t wait to read it!” - #JoaquinPhoenix Una publicación compartida de Joaquin Phoenix (@joaquinlphoenix) el 20 Ene, 2020 a las 12:54 PST

“Todavía existe una desconexión entre la gravedad de lo que nos está sucediendo y las acciones que necesitamos tomar. Sin embargo, esa brecha se está cerrando. Cada vez hay más personas influyentes que rompen filas”, indicó la co-fundadora de Extinction Rebellion, Gail Bradbrook, quien espera que dicho proyecto sea la primera señal de un compromiso firme con el planeta de las élites más influyentes, entre las que se encuentra Hollywood.

Ver esta publicación en Instagram #repost @indigenousclimateaction ・・・ Join #JaneFonda, #JoaquinPhoenix, #MartinSheen, #DrOmekongoDibinga, #AmberValletta , #SusanSarandon , #AviLewis, Linda Capato, Tasina Sapa Win (Cheyenne River Sioux), #TaraHouska and others in joining our call to Reject Teck! Teck Frontier is the largest open-pit tar sands mine ever proposed and, if built, would guarantee that Canada will not meet its climate commitments, and continue to fail to uphold the rights of Indigenous Peoples. Tell @justinpjtrudeau and @jonathanwnv to #RejectTeck and support #ClimateJustice and #IndigenousRights! #ThisIsICA @firedrillfriday Una publicación compartida de Joaquin Phoenix (@joaquinlphoenix) el 10 Ene, 2020 a las 10:03 PST