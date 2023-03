Hispana da un giro a su música en su quinto álbum

Para su quinto álbum, Hispana ofrecerá a su público una nueva versión de sí misma, con una imagen mucho más fresca, con mezcla de sonidos y ritmos.

Toda la noche, primer adelanto de su disco aún sin título, es una muestra de ello. “El objetivo del nuevo álbum es mostrar esa Hispana más fresca, más liberada de todo, con sonidos diferentes y creo que lo estamos logrando con estas canciones que estoy por lanzar”, afirmó en entrevista con El Sol de México la originaria de Monclova, Coahuila.

“Toda la noche a pesar de la esencia rapera, es un sonido diferente al que he utilizado antes, estoy trabajando con productores muy talentosos, metiendo nuevos sonidos, más orgánicos, que están de moda, tendremos fusiones de regional mexicano con rap. La verdad no me da miedo, nunca he sido alguien que le dé miedo experimentar, romper las barreras de lo que se puede o no se puede hacer y este disco no será la excepción”, aseguró la cantante.

El tema, que ya está disponible en plataformas, retrata el sentimiento de una persona soltera que decide salir a buscar el amor en los lugares menos adecuados.

“Casi todas las canciones que escribo van de alguna experiencia o algo que estoy viendo, esto es algo muy común, creo que todos en algún momento hemos experimentado esa sensación de estar solos y querer encontrar a alguien especial”, expresó.

Polet González, su nombre real, lleva más de una década dentro del medio artístico, desarrollando una propuesta de rap. La joven reconoce que no ha sido un camino fácil sobre todo porque en un inicio, el rubro estaba dominado, en su mayoría, por hombres, algo que, poco a poco ha ido cambiando.

“Mi estrategia y lo que hice desde un principio fue no preguntar si podía hacerlo, si debía hacerlo, desde un principio fui sobre lo que consideraba que podía lograr. Somos realmente pocas las mujeres que estábamos también en ese momento cuando iniciamos, hoy en día ya hay muchísimas más con mucho talento, pero reconozco que ha sido difícil.

“En una escena musical que para todos es difícil, la competencia está fuerte hay mucha gente haciendo música muy buena, ha sido un trabajo constante”, sostuvo.

Aunque existe una mayor inclusión, Hispana considera que hay mucho más por lograr y el éxito se tendrá siempre y cuando las mujeres se unan por un mismo objetivo.

“Creo que esa unión entre nosotras puede ayudarnos mucho a ponernos en el mapa, a hacernos visibles, estar unidas, apoyándonos, compartiendo música entre nosotras, podría cambiar en la escena para que las mujeres tengamos eso que necesitamos, que tomemos las cosas, no preguntar si se puede hacer, o si soy buena, sino hacerlo, con trabajo, disciplina”, finalizó Hispana, quien se presentará este 11 de marzo en el Foro Mery Jane, en Azcapotzalco.