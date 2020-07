Hilda Aguirre honra la memoria de Raymundo Capetillo

Hilda Aguirre, primera actriz de cine, teatro y televisión rememora que a partir de la filmación de la película La hermanita Dinamita, de 1969; se hizo inseparable y entrañable amiga del actor Raymundo Capetillo, fallecido el pasado lunes a causa del Covid-19. Ella, recuerda, lo amadrinó en su debut cinematográfico.

“Raymundo me decía madrina, desde ese trabajo fílmico de La hermanita Dinamita, porque debutó en esta cinta. Invariablemente me invitaba a salir, lo acompañé a actos en la Presidencia. Gracias a él conocí a mucha gente durante varios años, él era muy sociable, era un caballero, era licenciado en Economía y a diferencia de otros del medio, él no era pelado o corriente”, comparte la actriz.

Aguirre, con 55 años de trayectoria artística y en el retiro desde hace dos años, recuerda que Raymundo Capetillo dentro y fuera el escenario, “era muy intenso pero siempre ameno y amigable. A sus 77 años ya estaba medio sordo y con muchas ganas de vivir, todavía en semanas anteriores al Covid-19, vino a casa a comer con otro amigo en común. Había librado el tumor del cerebro que estuvo cañón, luchó mucho por su vida. Siempre tenía entusiasmo y energía para cualquier batalla en el arte”.

Capetillo, agrega, estuvo preocupado los últimos años porque veía que su sindicato se desmoronaba. “Tuvimos grandes aventuras en la Asociación Nacional de Actores (ANDA). Él era secretario de Trabajo y yo la secretaria de Actas y Acuerdos en la dirigencia de Juan Imperio. Conocedor de la rama de Economía, logró y mantuvo los contratos colectivos en las distintas ramas del gremio, consiguió cosas buenas para la ANDA, se hizo buen equipo con Juan Imperio de líder. La ANDA estaba muy bien en ese cuatrienio, ahora con esta debacle, a dos años de la nueva dirigencia, sufría mucho él, al ver que todo esto se está desmoronando, no era fácil para él ver cómo están las cosas sindicalmente".

Hilda Aguirre lamenta que no pudo despedirse de su amigo Raymundo, "al igual que yo, su entrañable amigo Érik, quien también tiene neumonía atípica y está hospitalizado, no estuvimos para darle el último adiós”.

Antes de concluir la primera actriz tabasqueña recuerda que compartieron agradables momentos.

“Nos gustaban los tostones de plátanos machos, la yuca, el aguacate en guisados de mi estado. Una vez junto con Laurita León, Raymundo llegó con dos botellas de champagne y nos desvelamos muy bien. Cuando éramos jóvenes convivíamos con Laura Zapata, con Connie de la Mora, Carlos Piñar; con toda la bola de viejos que somos todos, pero nos quisimos, era otra época diferente y sí hacías amigos”.

