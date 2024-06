Gilberto Santa Rosa celebra 48 años de carrera con doctorado Honoris Causa bajo el brazo

Para Gilberto Santa Rosa, ser cantante no es sólo escribir canciones y subirse a un escenario a interpretarlas, la carrera implica el conocimiento de muchas áreas más, como la promoción, difusión, las finanzas, incluso situaciones legales.

Esto ha sido parte de la enseñanza que le han dejado sus 48 años de carrera, por los cuales tiene un gran agradecimiento.

“Mi carrera ha sido como una montaña rusa, ha sido interesante, intensa, a veces va en ascenso y otras veces en picada, va a una velocidad, otras veces va lento, pero yo me he divertido y he aprendido mucho, me sirvió para educarme como persona porque llega un momento en el que tú tienes que aprender de muchas cosas, muchas disciplinas, que no es nada más llegar cantar y hacer música, hay que saber de contratos, de finanzas y un poco de psicología, es una carrera muy rica porque te ayuda a crecer como artista y como ser humano”, afirmó el puertorriqueño en entrevista con El Sol de México.

Hace unas semanas, su trayectoria fue reconocida por la universidad de Berklee, que le otorgó un doctorado honoris causa.

“Este título me representa un poco de misión cumplida, son cosas que tú no esperas, cuando te llaman a ti y te dicen que fuiste escogido para recibir este premio, es una bendición muy grande, es un privilegio para seguir adelante.

“Yo no puedo defraudar ese título, pero algo que me gustó mucho es ver a los estudiantes, sobre todo los latinos que eran muchos, porque era un mensaje de que esto se puede hacer, ellos estaban recién graduándose de músicos y que vean que este señor sin ser un músico estudiado, formal, ha tenido una carrera interesante y recibe este premio, es grandioso”, expresó.

Conferencia de prensa con Gilberto Santarosa, quien anuncia su concierto en el Auditorio Nacional. FOTO: Aracely Martínez / Ovaciones

El intérprete de “Conteo regresivo” y “Vivir sin ella” celebrará esas casi cinco décadas de carrera y compartirá su legado este 8 de agosto, en el Auditorio Nacional. Y, debido al lleno total de su espectáculo, el compositor abrió dos fechas más, el 19 y 20 de abril, del próximo año, sumando así cinco veces que estará en la capital.

“Llegué a México a través del trabajo de los sonideros, ellos fueron vitales para los salseros de mi generación; empezamos a venir con empresarios que creyeron en esta música, empezó a venir y cambiar la situación para nosotros.

“México siempre fue un reto, la gente de la industria pensaba que los salseros no teníamos vida aquí y para mí representa un logro personal muy grande estar acá y, con el tiempo, se convirtió en un anhelo de venir, al menos una vez al año para abrazarlos, saludarlos y ver como disfrutan esta música porque son un público espectacular”.

Santa Rosa dará un recorrido por sus éxitos y compartirá sus nuevos temas, algunos de ellos en género urbano.

Con la popularidad de los corridos tumbados, el también conocido como “Caballero de la salsa” no descarta en algún momento fusionar su estilo con este género.

“De los corridos no he tenido ninguna experiencia todavía, no he tenido la oportunidad, he hecho cumbias y diferentes cosas, pero yo no me cierro a nada, me gusta hacer colaboración entre artistas, pero nunca con la idea de meterme en territorio de ellos”.