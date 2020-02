Muere Ron McLarty, actor de "Law & Order" y "Sex and The City"

Esta mañana una lamentable noticia conmocionó al mundo del espectáculo, pues se dio a conocer el fallecimiento del actor Ron McLarty.

Fue su esposa, la actriz Kate Skinner quien confirmó el deceso de su esposo a los 72 años.

Detalló que los hechos ocurrieron el pasado sábado en la noche en la ciudad de Nueva York.

De acuerdo a The Hollywood Reporter el actor padecía demencia.

McLarty fue conocido por haber participado en series como Sex and The City, Law & Order y Spenser for Hire, además de sus novelas literarias como The Memory of Running.

El actor nació el 26 de abril de 1947 en Providence, Rhode Island y trabajo con diferentes figuras del cine como Ava Gardner, Al Pacino y Kevin Costner, entre muchos otros tantos. Su última actuación fue en la película San Vicente, en el año 2014.