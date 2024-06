Ely Guerra vive su música sin etiquetas

Desde que inició su carrera a los 18 años, Ely Guerra se cuestionaba por qué un artista debía encasillarse en un sólo género musical. Aunque sus primeros pasos los dio en el rock, nunca se sintió cómoda con una etiqueta, pues desde el inicio estaba convencida que podía dar mucho más.

“A mí me decían que era rockera, pero eso me daba en la madre, porque no me interesaba quedarme en esa casilla, siempre decía que me quedaba bien el ser alternativa. Porque eso significa que soy una alternativa más, jugué con esa palabra, y al final fue la que me dio un Grammy por el disco ‘Hombre invisible’ (en 2010)”, cuenta en entrevista con El Sol de México.

Aunque hoy son más comunes las colaboraciones musicales entre artistas exponentes de distintos géneros, la originaria de Monterrey considera que esta versatilidad siempre ha existido, pero no se escuchaba a un “nivel masivo”, por las restricciones de la propia industria.

“Las disqueras siempre estuvieron detrás para dictar el camino de la música en un país como el nuestro y en todo el mundo. Ellos eran los que elegían y decidían cómo iba a sonar, y de qué manera se iban a promocionar estos artistas”, recordó.

Su trayectoria comenzó a principios de los noventa, cuando firmó para lanzar su primer disco homónimo, al que le siguieron más de 10 álbumes, entre los que se encuentran “Pa´ morirse de amor”, “El origen”, “Lotofire” y “Zion”.

En esa época en la que ella desarrolló su carrera, también figuraron artistas como Panteón Rococó, La Maldita Vecindad, Caifanes y Los Enanitos Verdes quienes, en su opinión, ya comenzaban a derribar las barreras musicales.

La cantante mexicana e icono del rock en español arribó al escenario en punto de las 20:00 horas / Foto: Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo

“Si recordamos, de mi generación y haciéndolo de manera puntual y exacta, Caifanes cantando “La negra Tomasa”, desde ahí ya venimos entendiendo que el rock y la cumbia son uno mismo”, expresó la intérprete, cuya música se escucha en películas como “Amores perros” y “Vacas vaqueras”.

Asimismo, subrayó que actualmente el público tiene mayor libertad al momento de generar sus propias playlist, y escoger qué tipo de música prefieren.

Ely Guerra habla sobre la evolución de su carrera musical. FOTO: Cortesía

“Lo único que percibo es que esta mixtura de gustos por géneros musicales indistintos tiene cabida gracias a la tecnología, y la oportunidad que nos da de elegir lo que queremos escuchar. No nos dicen qué tienes que escuchar, ni la radio ni una payola dicta lo que debemos escuchar, ni un premio se va a dar porque eso sea lo que esté en boga”.

SACA SU LADO ARRABALERO

Actualmente la también compositora presenta el tema de cumbia “Me iré a gozar después”, el cual forma parte del proyecto “Cumbia Machine” creado por Erik Rubín, y estará incluido en el próximo EP de este concepto.

Este tema es de su autoría, y llevaba más de 10 años en el tintero, hasta que en un deseo por aportar algo original a este repertorio, lo sacó a la luz, y cuenta con la participación de la Sonora Santanera.

“La escribí pensando en este tiempo más arrabalero, pero cuando Erik me dijo que quería hacer algún tema de mi repertorio, le dije que tenía esta canción que quedaba perfecto. Yo la recordaba así, como algo que podía ser en cumbia”.

Además de este lanzamiento, Ely se prepara para presentarse en el Festival Hera el próximo 24 de agosto, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.