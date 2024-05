Eduardo Capetillo Gaytán se lanza como cantante con el tema “Cómo me haces falta”

Para Eduardo Capetillo Gaytán sus padres son sus mayores ejemplos, tanto para lo bueno como para lo malo. De su madre destaca la responsabilidad, la fortaleza, la dedicación y el respeto a su trabajo, mientras que su padre es un ejemplo de aquello que puede omitir en el camino, como en el caso de las adicciones, por ejemplo.

Durante la emisión del programa “Juego de Voces”, el ex Timbiriche reveló que algo de lo que se arrepiente fue el caer en las adicciones y no saber cómo controlarlo. Durante algún tiempo abandonó a su familia, por lo que pidió perdón a su hijo.

“Tengo dos grandes ejemplos en mi casa, tanto para lo bueno como para lo malo y yo a ellos les aprendo. Por ejemplo con mi papá yo ya vi que se cayó, que ese problema está bien cabrón (adicciones) y luego la gente no sale de ahí, entonces me alejo, digo: ‘por ahí no es’, pero también veo de mi papá y de mi mamá la disciplina y la constancia que tienen y que se cuidan físicamente, se preparan vocalmente, entonces me voy por ese lado. Verlos también me ayuda mucho a decidir cuál es el camino”, afirmó el joven de 29 años en entrevista.

Capetillo Gaytán forja su propio camino dentro de la música. Luego de dos años de trabajo, el artista lanzó su primer sencillo titulado “Cómo me haces falta“, mismo que marca el inicio oficial de su carrera.

“Cuando tú terminas con un amor repentinamente, ya no representa un duelo por la pérdida, sino un dolor motivado por la incertidumbre ya que no sabes qué pasó con esa historia que se estaba construyendo.

“Esta canción está inspirada por esa nostalgia, todos hemos pasado por un amor así, uno que fue tan intenso, pero de repente no sabes qué sucedió y quieres saber qué pasa después, porque la historia se quedó trunca”, expresó.

El sencillo es una composición suya, en colaboración con Marcela de la Garza y Eduardo Gil. Éste ya se encuentra en plataformas digitales y es un adelanto de diferentes temas que lanzará próximamente.

Su objetivo dentro de la música es resaltar la importancia de la música mexicana y los ritmos latinos; es por ello que apostó por adentrarse a géneros como el ranchero, el mariachi, la salsa y la cumbia.

“Me gusta mucho el urbano, escucho mucho, pero no es un género que me gustaría cantar, la manera en que colocas la voz para cantar diferentes géneros cambia, me quiero especializar en lo que me gusta. Me acuerdo de chiquito ver a mi abuelo en esas bohemias en el rancho vestido de charro, con el mariachi atrás de él, eso quiero rescatar, que se sienta este México de hombres y mujeres echados para adelante y quitar la idea de que no necesariamente el ser caballero significa ser machista y no necesariamente que la mujer es sumisa”, dijo.

Capetillo Gaytán aseguró que, con su música, también quiere empoderar a las mujeres, que no se retraten como sumisas, al contrario, que luchen por sus sueños y sus gustos. En lo personal, también busca ese tipo de mujeres para rodearse, aseguró.

“En mis relaciones, quiero una mujer que haga lo que quiera, si quiere ser empresaria o ama de casa, que sea la mejor, eso es lo quiero ofrecer con mi música, buenos mensajes, con tintes actuales”, sostuvo.

HEREDEROS GANADORES



Capetillo Gaytán resultó ganador del reality Juego de Voces junto a sus colegas Lucero Mijares, Melenie Carmona, Joss Álvarez y Mía Rubín.

“Del proyecto aprendí muchísimo, aprendí a ser generoso, todos los consagrados nos enseñaron mucha generosidad, estamos hablando de personas bien importantes en el medio y son tan buenos.

“A lo largo del programa nos cuidaban mucho a todos los chavos, verlos arriba del escenario es una gran escuela, nada más de verlos estás aprendiendo mucho, las tablas que te da el foro de televisión también te da escuela, fue un proyecto padrísimo”, concluyó.