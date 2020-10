Con una bala en el pecho, hallan sin vida a medio hermano de Yolanda Andrade

El medio hermano de Yolanda Andrade, Rolando Andrade Almada, fue hallado sin vida, con un impacto de bala en el pecho, en la casa de su padre en Culiacán, Sinaloa.

Fue alrededor de las 9:00 horas de este miércoles cuando se registró al servicio de emergencias 911 la llamada en la que se pedía ayuda urgente para un hombre de 38 años que se encontraba herido de gravedad por la bala de un arma de corto calibre en una vivienda sobre el bulevar El Dorado, a la altura de la colonia Las Quintas.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

De inmediato acudieron al lugar elementos de seguridad y paramédicos de la Cruz Roja, quienes en una de las habitaciones de la planta alta del inmueble ubicaron a Rolando y a un lado de él, el arma con la que fue lesionado.

Al momento de tomarle los signos vitales, se percataron de que ya no contaba con vida, por lo que notificaron a la Fiscalía General del Estado para que tomara conocimiento de la muerte de Rolando Andrade Almada, hijo del empresario Rolando Andrade y Clarissa Almada.

Gossip

No ha sido posible determinar, hasta el momento, si se trató de un asesinato o un suicidio. Aunque su media hermana, Marilé Andrade, dijo en entrevista con Venga la alegría que fue él quien se quitó la vida.

La conductora detalló que ella y su hermana supieron del deceso a través de un mensaje de Whatsapp y envió sus condolencias a la familia de la víctima, no sin antes aclarar que se trata de su medio hermano y no de su hermano, quien también se llama Rolando.

"Sí me gustaría aclarar que es medio hermano. Lamentamos muchísimo, nuestras condolencias a su familia. Obviamente esto es una noticia que impacta a todos. Sin embargo, aclarar que nosotros no teníamos relación con este muchacho, yo creo que yo lo vi dos veces en mi vida. Entonces no teníamos una relación cercana para nada", aseguró.

"De cualquier manera, muchas condolencias a su familia y sobre todo decir que yo tengo un hermano, de madre y padre, que también se llama Rolando, entonces me han llegado muchísimos mensajes dándome las condolencias de mi hermano Rolando y anda su foto por ahí circulando en las redes sociales, en los comunicados, medios informativos y me duele también por sus hijos y familia esta confusión es tremenda", aclaró.

¡Falleció el medio hermano de Yolanda y Marilé Andrade aparentemente de un disparo en el pecho! #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/IgFJmfVKfe — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) October 28, 2020

Reiteró que ni ella ni sus hermanos tienen una relación con la familia del fallecido, por lo que aprovechó el momento para enviarles sus condolencias por el espacio en dicho medio.

"Ni si quiera llamarles para dar el pésame, por este medio lo hago, obviamente una persona que la está pasando mal y la lleva al suicidio es lamentable”, concluyó.