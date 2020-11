Con 60 años de historia, La Sonora Dinamita se adepta a los tiempos

Con 60 años de historia, La Sonora Dinamita ha afrontado los cambios propios de la industria para mantenerse cerca y con nuevas propuestas para su público.

Así, se alió con artistas como Andrés Calamaro, Mon Laferte y La Banda El Recodo en su álbum Transformando la cumbia, en la que colaboran con 14 artistas de diferentes géneros y reversionan temas clásicos como Se me perdió la cadenita.

"Es nuestra obligación preocuparnos por la cumbia, que siempre ha estado ahí. Tenemos que revalorarla y que siga la tradición a nivel mundial de bailar y cantar a su compás", dice Eddy Guerra, líder y director musical de la agrupación.

Renovarse implicaba aprender de los artistas invitados: "No íbamos a decir ‘aquí se va a hacer lo que nosotros digamos’; no, nos pusimos a la orden de los artistas y ellos hicieron lo suyo, nosotros nos acomodamos a lo que tenían".

El único requisito antes de iniciar las fusiones era "acomodarse a lo que es la esencia de la cumbia, no salirnos de ella. Pero de ahí en adelante nos pudimos acomodar a nuevas formas. Por ejemplo al reguetón como lo hicimos con Sabino, a la música de banda con El Recodo".

Una de las mezclas más sorpresivas fue la colaboración con Andrés Calamaro para el tema Mil horas, donde tomaron como base musical la versión bailable de Álvaro Pava, miembro fundador del grupo, "y de ahí partimos para entrar en el estilo pop-rock", cuenta Eddy Guerra.

Nos pusimos a la orden de los artistas y ellos hicieron lo suyoEddy Guerra / Director

"Nosotros nos pusimos a su disposición, a la canción que él hizo y para que la composición la hiciera a su manera. Y fíjate que logramos lo que tenía que lograrse: Es un trabajo que llama la atención porque se oye del estilo de Calamaro, un icono de toda la gente que amamos la música, pero también se escucha el sonido de La Sonora Dinamita; ese balance nos dio una gran fuerza en el resultado final del tema", señala el líder del grupo.

Con Mon Laferte ocurrió lo mismo, pues la chilena hizo una propuesta para el tema Que nadie sepa mi sufrir , con el que participa en este proyecto, para el que incluyó el clarinete. "Nosotros no tenemos clarinete en el grupo. Así que hay que estar con la mente abierta para hacer esas cosas y no ponerse en el plan de que no podemos cambiar; pero con respeto y siempre que no dañen la esencia de la cumbia".

Transformando la cumbia también incluye duetos con Ana Bárbara, Flor de Toloache, Los Victoria, La Mala, Nelson Velázquez y Benetia; el álbum se terminó de grabar en medio de la pandemia, por lo que algunas de las colaboraciones tuvieron que realizarse vía remota.

"Pudimos trabajar con Los Tres Tristes Tigres, con Primavera Club, Emir Pabón y Pedro Fernández. Los demás, cada quien en su lugar porque no había oportunidad para que los artistas vinieran a interactuar con nosotros y nos tocó acomodarnos, cuestiones de la pandemia", comenta el músico.