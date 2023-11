Carlos Sadness se reconoce en México: inspira su canción Morrita linda en su cultura

Con profunda admiración por nuestra cultura, el cantautor español Carlos Sadness dedica la letra de su más reciente sencillo Morrita linda a México. Una canción de versos sencillos, pero dulces, que canta de la mano de la mexicana Melissa Robles, y cuyo videoclip recientemente grabó en las calles de la Ciudad de México.

“Es cierto que algunas veces he hecho pequeñas pinceladas en mis canciones donde he llegado a hablar de lugares mexicanos que me han gustado, pero yo ya llevaba desde hace tiempo en mi cabeza queriendo hacer una canción que explicara ese punto de asombro que hay en conocer un país como este, que es algo que en verdad te puede cambiar”, dice Carlos Sadness, en entrevista con El Sol de México.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

QUIERE CONOCER MÁS

En esta nueva canción Sadness “habla sobre la cultura e identidad mexicana, pero explicado poéticamente como si te estuvieras enamorando de una chica”, por la que siente una gran necesidad de conocer mucho más, hasta el grado de volverse experto.

Gossip Austin TV abre un nuevo ciclo tras 10 años de pausa





“Yo me he dado cuenta de que México tiene una cultura y una identidad bastante diferente dependiendo de las zonas y los estados. Lo he notado mucho cuando he estado en giras, aunque no en lo superficial sino en lo profundo.

“Ahora que he venido a grabar el video Morrita linda, he aprovechado para conseguir boletos y viajar a lugares que no conozco y quiero conocer, como Oaxaca. Yo no he hecho ni una incursión en México en plan turístico, porque lo que en verdad me interesa es estar con la gente realmente autóctona”, cuenta el español, con una gran sonrisa, al tiempo que afirma que entre México y España hay muchas cosas en común, que van más allá de sólo la lengua.

ENTRE PERSONAJES Y TRADICIONES

Sin buscar jamás hacer una reproducción de música mexicana, ni una especie de loa a nuestra nación, ni mucho menos un panfleto turístico, Sadness comenta que lo que ha querido es cantar desde su propia música, haciendo guiños a nuestra cultura a través de algunos personajes y tradiciones que sin duda son símbolos de lo mexicano, pero que están ligados a su experiencia en nuestras tierras.

Algunos de ellos son Los Tigres del Norte, de quienes conoció su música mientras iba de gira en una de las carreteras que cruzan nuestro territorio; o el Día de muertos, que pudo atestiguar en Guadalajara y que le hizo pensar que en verdad “la ciudad se ponía guapa para recibir a sus muertos”; o la inconfundible figura de la pintora Frida Kahlo.

“Ella tenía que estar sí o sí en esta canción. Es uno de los personajes más internacionales de México, que no sólo reivindicó su arte, sino que lo reivindicó como mujer. Ella fue una mujer que tomó decisiones fuertes y con un carácter que me parece de avanzada a su tiempo. Muchas veces he escuchado a gente que dice ‘los mexicanos somos una sociedad un poco machista, pero estamos trabajando en ello”, pero si lo pensamos una de las primeras en poner manos a la obra sobre eso, fue Frida”, comenta Sadness.

LO IMPORTANTE ES NO REPETIRSE

Con otros tres sencillos lanzados este 2023 -Suerte, Jugo de guayaba y La ternura-, Sadness cuenta que está enfocando toda su atención en terminar el que será su próximo álbum, al cual probablemente es al que más trabajo y voluntad le ha puesto.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

“Es un disco, que al ser el quinto, provoca esa lucha interna de no repetirte, de hacer cosas distintas, pero sin dejar de lado tu identidad. Este disco ha sido el más complicado en el sentido de aprender a descartar cosas y reconocer lo que sí quiero tocar y va conmigo ahora.

“Yo cada disco que hago siempre quiero que sea el mejor, no podría vivir sabiendo que no di todo de mí”, finaliza Sadness, quien afirma que por estas razones tardará en presentarse de nuevo en México, aunque reconoce, como lo hace en su canción, que nuestro país es de los más importantes y significativos para él.