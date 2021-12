Muere Betty White, legendaria actriz de The Golden Girls

Mientras el mundo está de fiesta por el Año Nuevo, una noticia conmocionó a todos: Betty White, la legendaria actriz de "The Golden Girls", falleció este viernes a los 99 años.

Siendo un icono de la televisión en Estados Unidos y reconocida a nivel global, la actriz estaría cumpliendo 100 años el 17 de enero, lo cual planeaba celebrar con "Betty White: 100 Years Young, A Birthday Celebration", una película que se estrenará en los cines a mediados de enero para recordar su trayectoria y vida.

Además de "The Golden Girls", White dejó su huella en otras series muy importantes de la pequeña pantalla como "The Mary Tyler Moore Show" (1970-1977) o "Life with Elizabeth" (1952-1955).



También destacó por su humor y personalidad como invitada en numerosos concursos televisivos.



En los últimos años de su vida se erigió en una celebridad particularmente querida en internet, se convirtió en 2010 en la anfitriona más veterana de "Saturday Night Live" con 88 años y participó en películas como "The Proposal" (2009) con Sandra Bullock y series como "Hot in Cleveland" (2010-2015).



La muerte de White se convirtió rápidamente en tendencia mundial en Twitter y numerosos fans de todo el mundo lamentaron su fallecimiento.