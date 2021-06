Ana Martín ostenta con orgullo el trono de Twitter

A lo largo de los años Ana Martin fue recolectando fotografías de sus distintas etapas; momentos de su infancia, imágenes de sus personajes en telenovelas y de su juventud, que ha decido compartir en Twitter.

En su cuenta (que abrió en marzo de 2020) constantemente compartía anécdotas, reflexiones, e incluso videos con consejos de actuación para sus seguidores. Pero esta semana, las fotos que compartió se viralizaron, convirtiéndola en tendencia durante un promedio de seis horas entre el martes y el jueves.

“Fue gracias a mis fotografías de jovencita, y las de cuando se dio la revolución sexual, la pastilla anticonceptiva y empoderamiento de la mujer en 1960, en ese año hasta me rapé las cejas, y pensé que jamás me volverían a crecer”, platica la actriz de 75 años en entrevista con El Sol de México.

Y así era la moda en los 60’s.

"Fue gracias a mis fotografías de jovencita, y las de cuando se dio la revolución sexual, la pastilla anticonceptiva y empoderamiento de la mujer en 1960, en ese año hasta me rapé las cejas, y pensé que jamás me volverían a crecer"

“Esto de las redes sociales ha sido algo que me ha llenado el alma en esta pandemia, jamás imaginé ver tanto apoyo hacia mí por parte de toda la juventud de hoy en día”, agregó.

En su cuenta compartía anécdotas, reflexiones, e incluso videos con consejos de actuación para sus seguidores / Cortesía | @anamartinactriz

Inspirada por un fan de 18 años, Ana ingresó al mundo de las redes en diciembre de 2019 cuando abrió su cuenta de Instagram, con una fotografía donde posa desde una silla de maquillaje. Cuatro meses más tarde se unió a Tik Tok (donde la siguen más de un millón de personas) y a Twitter.

"Cada una decide cómo vestirse, no es para provocar, es por el simple hecho de sentirse bien con lo que uno use." "N'hombre, tengo 75 años de edad y si ahorita veo a un hombre desnudo, me desmayo, ¡qué horror! Cerré el 'changarrito' hace 10 años y no se me antoja para nada, soy muy feliz" "No me gustan las mujeres y nunca me han gustado, ese rumor salió por la telenovela que hice: Gabriel y Gabriela" "Dicen que soy la reina de Twitter, todo es gracias a ustedes. Los amo profundamente"

En esta última, su público se incrementó de 20 mil a 58 mil tan sólo al inicio de esta semana y para el sábado, ya se acercaban a los 90 mil. También comenzó la semana con más de tres mil menciones al día, con lo cual, los usuarios la nombraron "la reina de Twitter”, un título que porta con mucho agrado.

Cortesía | @anamartinactriz

“Sí, el público es quien me ha nombrado, es un agasajo para mí realmente, sólo decirles que nunca los voy a defraudar y los amo profundamente. Cada uno de mis tuits son con el corazón y el alma para todos, es un honor contarles sobre mi vida”, dice quien también publicó que fue la primera Miss Mundo México en 1963, pero la descalificaron por ser menor de edad. Tenía 17 años, justo la edad en la que inicia el rango de sus miles de seguidores, usuarios de entre 17 y 30 años de edad.

En mi juventud, y es que realmente no hacía ningún ejercicio. Todas las de mi época cuando estábamos jóvenes éramos así. Yo en la película Acapulco a GoGo Yo de jovencita

¡Los amo! Seguimos en tendencia.

Ana Martín

Por ello, reafirmó su creencia de que no hay edad para usar las redes sociales, y por el contrario, éstas se han vuelto una herramienta fundamental para que un actor se mantenga en contacto con el mundo.

“Hoy en día la tecnología ha avanzado muchísimo, es increíble. Al entrar a este mundo hay que estar seguros de que habrá comentarios de todo tipo, pero nada más hay que dejar de lado los negativos y fijarse en los positivos”, finalizó.