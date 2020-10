Caztro y Leonel García conjugan talento

El cantautor regiomontano Caztro estrenó recientemente el sencillo “Para cuando llegues tú” en colaboración con Leonel García, uno de los compositores y artistas más reconocidos a nivel internacional; conjuntando su talento y creatividad artística en esta canción que ha gustado mucho al público.

“Estoy muy contento con esta colaboración que parte de una canción que escribimos juntos en 2019, después de cantarle al amor y desamor, tanto Leonel como yo, ahora le cantamos al amor pero desde una perspectiva diferente, en lugar de dedicársela a la persona que queremos conquistar, se la cantamos a persona que aún no ha llegado, esa persona que será el amor de mi vida, para cantarle y decirle estoy listo y preparado para cuando llegues tú”, expresó Caztro.

Esta canción nace de la inquietud de Caztro para exponer junto a Leonel una situación con la que muchas personas se pueden identificar, con ese amor utópico que todos deseamos.

“Leonel ya era como maestro vocal mío desde antes de conocernos, en 2019 nos vimos en persona y fue una conexión inmediata con esta canción, los dos nos sentimos muy identificados con esta mezcla; que en un principio no estaba planeada para colaboración hasta el momento sólo era el tema de composición en conjunto pero finalmente grabamos juntos”.

Este lanzamiento, está acompañado de un videoclip donde presentan una dualidad del comportamiento humano en un mundo inspirado en la clásica cinta ochentera “Querida encogí a los niños”. Cabe destacar que fue grabado en estos meses, tomando las medidas de higiene necesarias.

“Por el tema de la pandemia trabajamos con un crew muy reducido y en diversas partes. La actriz grabó primero, después Leo y yo fuimos al estudio para filmar nuestra parte y fue curioso porque grabamos con una pantalla verde sin saber dónde íbamos a estar parados, porque las escenas las grabaron previamente, y fue muy divertido porque era todo a nuestra imaginación y ahí nos sentíamos como loquitos, realmente lo disfrutamos mucho”.

En próximos días, Caztro compartirá el detrás de cámaras de este vídeo, así como un acústico junto a Leonel García, para seguir deleitando a sus seguidores con este dúo talentoso, dinámico y divertido que han armado.

Caztro expresó su deseo por colaborar con cantantes como Natalia Lafourcade, Christian Nodal y Camilo, y seguirá trabajando para lograr sus objetivos.

“Esta colaboración con Leonel se dio de forma natural, no es algo que busqué, el dar ciertos pasos te lleva a los lugares que no te imaginas. Seguimos escribiendo nuevas canciones, y espero que la vida me lleve a encontrarme con estos talentos como Natalia, Nodal, Juanes y Camilo y por supuesto con toda la oleada de mi generación”.

Con tan sólo 22 años Caztro se ha consolidado como la nueva revelación del pop autor. Desde el inicio de su carrera, ha compartido escenario con Sebastián Yatra, Morat, Reik, Carlos Rivera, Matisse y Playa Limbo.

A través de sus redes sociales disfruta de estar en contacto con sus seguidores, compartir su música y sobre todo incentivarlos e impulsarlos a perseguir sus sueños y enfocarse en las cosas positivas de la vida.

“Desde hace años y medio tengo una sección en redes que se llama ‘De lunes a lunes’ donde comparto lo que hago y lo que me pasa en la semana, ya sea bueno o malo; con el tiempo empecé a enfocarme en lo bueno y llegó un punto donde las cosas malas se fueron quedando atrás, hay que pensar siempre en lo positivo y luchar por lo que queremos”, finalizó.

Conéct@te:

Instagram: @caztro

Facebook: Caztro