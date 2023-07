Carlos Peynador presenta 'La Última y nos Vamos' en el Museo de la Ciudad

El artista plástico Carlos Peynador inauguró su exposición “La última y nos vamos” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca (Mucic), donde comparte una pequeña retrospectiva de la obra plástica que ha realizado desde finales de los años noventa hasta la actualidad.

“Esta exposición surge por invitación de la doctora María Gabriela Dumay, con quien tengo una gran amistad y me ha hecho el favor de curar varias exposiciones que he presentado especialmente aquí en Cuernavaca, y me preguntó si tenía material para hacer la muestra, y con gusto acepté”, expresó el maestro Carlos Peynador.

Te puede interesar: Ya viene el Festival de Verano Cuernavaca 2023, y esta es su cartelera

Esta exposición artística está integrada por 21 obras en mediano y gran formato, las cuales el artista pintó en diversos años como 1998, 2007, 2016, 2017, 2019, 2021 y 2023, para compartir con el público una mirada de lo que ha plasmado a lo largo de 25 años; y las diversas temáticas que le interesa abordar en su obra.

“Actualmente, me cuesta mucho trabajo pintar, es un esfuerzo grande sobre todo lo que es mover los lienzos, subir y bajarlo del caballete, y entonces tengo un rango de trabajo mínimo, sólo puedo pintar durante un par de horas, porque ya es algo cansado, entonces no tengo mucha obra nueva. Y si presento obras de 2023, algunas de 2021; y otras que me gustan mucho, en particular dos pequeñas llamadas ‘El baño’ y ‘Tiempos de amor’, que fueron parte de una exposición que se se llamó ‘De amor y de muerte’, y que hice hace aproximadamente 15 años”.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

Asimismo, menciona que, en un principio, la propuesta de María Gabriela Dumay, fue realizar una exposición sólo de pintura Abstracta, pero con el paso del tiempo, afortunadamente, el artista ha vendido su obra y no tenía mucha en este momento para llenar las tres salas que le otorgaron en el museo.

arlos Peynador estuvo acompañado por la crítica de arte María Gabriela Dumay y el director del Instituto de Cultura de Cuernavaca, Juan Contreras de Oteyza. / Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca

“Estoy muy contento con esta exposición, porque al presentar obra de distintos años, le da al público una idea del trabajo que estaba haciendo en aquellos años, y por supuesto de lo más reciente. La verdad para mí es un honor exponer en este museo, me siento muy honrado de volver a presentar mi obra aquí, porque es un lugar simbólico de la cultura en Morelos”.

Durante la inauguración, Carlos Peynador estuvo acompañado por la crítica de arte María Gabriela Dumay y el director del Instituto de Cultura de Cuernavaca, Juan Contreras de Oteyza.

Cultura Llega 'Desnudos y Des-variaciones' al Museo de la Ciudad

“Carlos Peynador se inscribe en el expresionismo abstracto y lo hace con indudable talento. Maestro del color, son las suyas, obras poderosas en que la fuerza expresiva se convierte en descarnada exposición de un profundo pensamiento, muy suyo y madurado a través de los años. ‘La última y nos vamos’, es el título que el propio maestro Peynador ha escogido para esta exposición, muestra de su agudo sentido del humor. Sin embargo, esperamos contradecirlo esperando que a esta muestra sigan muchas otras”, escribe María Gabriela Dumay en el texto de sala.

Asimismo, destaca que es un gran pintor, sobre todo porque su pintura nace del corazón y de la mente, porque cuando el corazón está adiestrado por la cultura, se obtienen estos resultados, abstractos, que es muy fácil identificarse con ellos y algunos que no lo son, pero que nos harán comprender el pensamiento del maestro.

Es así como Carlos Peynador, nos presenta una pequeña muestra de su excelente labor en el lienzo y la pintura, que forma parte de su amplia y exitosa trayectoria de más de 50 años como artista plástico.

La exposición “La última y nos vamos” permanecerá en el Mucic hasta el 10 de septiembre, visítala de martes a viernes de 10:00 a 17:00 horas, y sábado y domingo de 10:00 a 15:00 horas. Entrada libre.

Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca Maritza Cuevas | El Sol de Cuernavaca