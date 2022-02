Carlos Mosmo mezcla trap con regional mexicano en "Miéntele"

Carlos Mosmo es un cantautor y actor mexicano que recientemente presentó su nuevo sencillo “Miéntele”, donde le regala al público una interesante mezcla de trap con regional mexicano. Tema que ya está disponible en las distintas plataformas digitales.

Esta canción producida por Be Mamba nos cuenta la historia de unos amantes que buscan el momento ideal para verse. Él le propone a la chica que le mienta a su novio para poder encontrarse y disfrutar de su

compañía. Después de varias negativas, la convence pues ella en el fondo sabe que esta relación prohibida tiene más esencia y es mejor que la que tiene con su novio.

“Me gustó mucho la propuesta musical de esta rola en donde se mezcla dos géneros el Trap y el Regional, que ambos me gustan muchísimo. Para lograr esta mezcla me apoyaron bastante en la dirección vocal, pues fusionar ambos géneros con la voz no es cosa sencilla. En la cuestión musical las ‘liras’ se grabaron en Sinaloa y el beat en CDMX”.

Asimismo, lanzó el Lyric Video de esta canción, que ya está disponible en su canal de YouTube.

Carlos Eduardo Ramos Molina, su nombre real, es originario de Hermosillo Sonora. Desde muy pequeño, demostró su talento y su inquietud por la música, especialmente por los sonidos del regional mexicano.

Con el paso del tiempo, Carlos Mosmo inició su carrera como cantante desde muy temprana edad en un canta-bar de la Ciudad de México donde cada noche, interpretaba su repertorio favorito. En el 2018 ingresó a la agrupación “Hannah” con quien grabó seis temas presentándose en el Lunario del Auditorio Nacional con un lleno total.

Años después comenzó su preparación como solista, tomando clases de canto, guitarra, piano, baile y expresión corporal; además de hacer música nueva con diferentes compositores.

Asimismo, se ha preparado como actor, graduándose del Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa, y ha actuado en diferentes unitarios además de series y telenovelas.

