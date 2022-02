Oscar 2022: El mexicano Carlos López Estrada es nominado por Raya y el Último Dragón

Los mexicanos continúan representando al país en la entrega de los Oscar, ahora para su edición 94, pues el connacional Carlos López Estrada fue nominado junto a sus compañeros por su trabajo en Raya y el Último Dragón a la categoría Mejor Película Animada.

Con esta nominación el director mexicano competirá contra las cintas de Encanto, Flee, Los Mitchells vs. Las Máquinas y Luca.

Por tales nominaciones de la Academia (Luca, Encanto, Raya y el Último Dragón), la productora de Disney Animation y Pixar lideran en la categoría, frente a su similar de Netflix.

These nominees include some real characters. The Animated Feature Film nominees are… #Oscars pic.twitter.com/pd4VD20yKn — The Academy (@TheAcademy) February 8, 2022

De los Latin Grammy al Oscar

Carlos López Estrada ahora buscará la estatuilla por la Academia, pero ella no será la primera ceremonia a la que se enfrente, sin embargo el giro y la temática será completamente distinta.

Resulta que al inicio de su carrera, López Estrada comenzó con la dirección de pequeñas producciones, precisamente videos musicales.

Una de las bandas que abrió sus puertas al mexicano por primera vez fue Jesse y Joy, quienes lo llevaron a que recibiera un Grammy Latino por su trabajo tras la cámara.