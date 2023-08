Carlo Loud y Alrjandro Primo presentan su colaboración musical 'A tu manera'

Los cantantes Carlo Loud y Alejandro Primo unen su talento para presentar el sencillo "A tu manera" con un sonido de electro pop qué ha cautivado al público. Además, la canción se identifica por invitar al escucha a romper tabúes y disfrutar la vida. Este tema ya está disponible en las diversas plataformas digitales.

El sencillo “A tu manera” está pensado para las pistas de baile, ya que tiene influencias del synth wave y electro pop, con un nivel lírico en el que podemos escuchar un tono sensual y provocativo, que vislumbra todos esos fetiches que muchas personas tienen y que pocos se atreven a decir y explorar.

“Es una canción que tiene elementos retro de décadas como los setenta, pero que se fusiona con ritmos nuevos, es una canción totalmente bailable que invita al público a despojarse de los tabúes y la pena”, expresó Carlo Loud.

Con una sólida amistad y admiración mutua, Carlo y Alejandro trabajan juntos por vez primera en esta interesante colaboración en la que unen su talento, su sonido e inquietudes musicales.

“Es la primera vez que trabajamos juntos, pero compartimos productor que es Lex Ojeda quien ha trabajado con varios artistas importantes a nivel nacional, él nos presentó, nos gustó la música de ambos y la forma de llevar nuestras carreras; entonces nos metimos al estudio y empezamos a componer, nos gustó la onda que agarró la rola y fue así como surgió todo”, dijo Alejandro Primo.

Asimismo, los cantantes comentan que la idea de trabajar juntos en una canción, se reforzó más a partir de una invitación que Carlo le hizo a Alejandro para participar en una presentación muy importante que él tuvo en el Foro Sol de la Ciudad de México.

“En junio, tuve la oportunidad de abrir un show en un evento deportivo en el Foro Sol, fui invitado a cantar el Himno Nacional y algunos temas míos para amenizar el evento. Entonces invité a Alejandro a subirse al escenario conmigo y desde ahí empezamos a trabajar juntos y fue un detonante para que los dos pudiéramos planear esta canción”.

Destacaron que el video lo trabajamos en conjunto con ideas de Carlo de acuerdo a lo que refleja la canción, y lo grabaron en un hotel de la Ciudad de México. Y definió este audiovisual con el color rojo, ya que refleja totalmente la pasión y provocación de hacer lo que se te antoja.

Acerca de los artistas:

Carlo Loud ha destacado en la música y la actuación, y gracias a su talento ha tenido la oportunidad de conocer más de 30 países. Y a lo largo de su carrera ha tenido una serie de éxitos diversos.

“Después de la pandemia, volver a lo presencial y recuperar el ritmo me llenó de energía y entusiasmo para presentar mucha más música, me urge subirme a un escenario para tocar con mis músicos en vivo porque es la manera más genuina de acercarte al público”, dijo Carlo Loud.

Alejandro Primo, es considerado un bohemio que cree en el poder de las palabras y la música. Desde pequeño, utiliza sus versos como un medio de expresión, además tiene un gusto especial por las Artes Escénicas. Cuenta con varios años de experiencia como cantante, pues ha sido parte de varios proyectos, sin embargo, hace un año lanzó su proyecto como solista.

➡️ ¿Ya recibes las noticias en WhatsApp? ¡ES GRATIS!

“He estado en otros proyectos musicales, pero en 2022 lancé mi proyecto solista. Siempre me ha llamado mucho la atención el escenario y precisamente en 2014, hice examen para estudiar Literatura Dramática en la UNAM, me quedé y fueron cuatro años de preparación en el escenario totalmente, aprendiendo de producción, literatura, historia y me sirvió mucho porque estuve en varias puestas en escena. Después de la pandemia, me enfoqué a la música, que es lo que me llena y me hace feliz”, comentó Alejandro Primo.

Finalmente, los cantantes mencionaron que están muy emocionados porque se viene una gira donde presentarán su música en vivo y probablemente otra colaboración a mediano plazo.

Conéct@te:

Instagram: @ alejandroprimo_ - @carloloud

Facebook: /carloloud - /alejandroprimomusica