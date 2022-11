Canté con las mejores orquestas de México, presume Doña Elvira a sus 90 años

“Canté con las mejores orquestas de México: Pablo Beltrán Ruiz, Juan García Esquivel, Chucho Rodríguez…”, dice, orgullosa, Elvira Ojeda Carbajal, una mujer que, a sus 93 años, vive con plenitud cada ocasión en la que tiene la oportunidad de seguir cantando. Esta vez lo hizo en la plaza cívica de Jantetelco, entonando su amada “El reloj”, de Roberto Cantoral, y un himno que ella misma compuso en honor de Jantetelco, pueblo al que llegó a vivir hace 40 años.

Elvira Ojeda nació en la Ciudad de México, en una época dorada para el canto y la composición. En su juventud, cantó para emisoras como la XEW y en los inicios de la televisión mexicana. Sin embargo, pronto decidiría que no quería cantar para siempre, sino disfrutar de su vida en un lugar tranquilo. Fue así como en una ocasión, al venir de visita a Jantetelco con su esposo, Ángel Fernández, quien era abogado, se enamoró del pueblo y decidió que envejecería aquí.

“A mí me gustó. Y dije ‘si ya no canto, si ya no nada, pues vamos a comprar aquí. Y le hice un himno a Jantetelco”, presume.

Más tarde, Elvira cantará el himno durante la presentación de la cartelera oficial para conmemorar el 211 aniversario del levantamiento en armas de Mariano Matamoros en el pueblo, hecho ocurrido el 13 de diciembre de 1811, cuando decidió unirse a la lucha independiste de Miguel Hidalgo y Costilla.

Elvira cantará el himno durante la presentación de la cartelera oficial. / Gude Servín | El Sol de Cuernavaca

La clave para envejecer bien

Para Elvira no hay duda: su fórmula para llegar a los 93 fue saber decir no a los desvelos y las fiestas desde que era joven. Su hijo Ángel suelta que tuvo muchos novios, y ella no lo niega, pero dice con dignidad que sólo se quedó con uno.

“Nada más uno, ¿para qué tantos?”, dice, sonriendo.

“Cuando vas a algún lado y te ofrecen la copa y el despiporre, no. Yo fui a cantar, a que me aplaudieran y me pagaran, y vámonos para tu casa. Me he cuidado de no andar en tanto desvelo ni tantas cosas”.

Actualmente, Elvira sigue cantando en fiestas y eventos públicos. Recientemente, representó a Jantetelco en el concurso “Corazón de plata”, organizado por el DIF estatal, donde obtuvo el segundo lugar.