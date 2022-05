Cannes: Se muestra un desigual resultado en las cintas en competencia

CANNES. México figura como co-productor en cinco películas diseminadas en varias secciones del festival, todas en competencia. Y en tres de ellas, su temática no tiene nada que ver con México. Ya tuvimos una primera y desagradable experiencia con Annette la muy regular película de inauguración.

Ahora nos tocó en la segunda sección competitiva, Un Certain Regard, la película La civil de temática enteramente nacional con la que hace su debut como realizadora la joven rumana Teodora Ana Mihai. Se trata de una producción belga en su mayoría, rodada enteramente en México donde la única aportación financiera nacional corre a cargo del director Michel Franco, quien aparece en los créditos como coproductor, ya que de acuerdo al productor belga Hans Everaert la producción no logró ser financiada por Foprocine. Menos mal diría yo al salir de la sala Debussy al término del estreno de la película. Ya me explico. Desde antes del estreno me preguntaba por qué una directora rumana se metía a contar una historia mexicana inspirada de hechos reales.

Aquella de una madre quien emprende, al no hacerle caso las autoridades, la búsqueda de su joven hija llevada por un cartel en un pequeño municipio azotado por los narcos y la presencia de los militares que los persiguen.

Mi pregunta quedó sin respuesta a no sea porque la directora y coguionista encontró en México la ocasión para hablar de la precariedad de la gente humilde y de la corrupción que es tanto o aun mas endémica en su propio país.

Mi pregunta del por qué resulta aún más válida si consideramos que temáticas análogas han sido tratadas con fuerza y éxito por cineastas nacionales. Habrán entendido ya que esto no el caso de la joven rumana. El tratamiento en la dirección resulta muy plano mientras que a nivel de guion la cosa es aún más patética. La madre interpretada por Arcelia Ramírez intenta encontrar el paradero de su hija desplegando dones de detective apoyada por un deus ex maquina en la persona del jefe de una patrulla militar que persigue a los narcos. Si ustedes saben de un caso similar en la vida real, muy agradecido seré que me lo dejen saber.

Las situaciones faltas de coherencia y de credibilidad a nivel de guion se multiplican conforme la película llega hasta la final a tal punto que hasta logran debilitar la única quizás auténtica y verosímil escena del filme, donde la madre acepta que su hija ya está muerta. Arcelia Ramírez y su extrañado esposo Álvaro Guerrero, quienes viajaron a Cannes y fueron presentados al público junto con la directora y el productor belga antes del inicio de la función, hacen lo mejor que pueden, pero hay que aceptar que no pueden mucho en medio de este descalabro donde una madre/James Bond se lanza con el apoyo de los milicos a la búsqueda de hija desaparecida.

Igual de apreciaciones negativas merecería la co-producción francesa Benedetta del holandés Paul Verhoeven, bien conocido por su exitosa carrera en los Estados Unidos (Robocop, Total recall, Starship troopers) y por su creencia en el poder avasallador y casi revolucionario del sexo (recuérdese su famoso Basic instict con Sharon Stone).

Este último es el motor principal de Benedetta, inspirada en unos hechos reales ocurridos en el siglo XVII en un monasterio de monjas en Toscana, Italia. La película se desarrolla alrededor de la relación lésbica entre la madre superiora y una novicia en un contexto donde se combina la realidad con la devoción mística. El problema reside en que ninguna de estas vertientes esta adecuadamente desarrollada, no parecen creíbles, no crean empatía para los personajes y finalmente debilitan un cierre donde los habitantes se rebelan contra la opresión del Iglesia.

Muy diferente y en cualidad también la segunda producción francesa en competencia de la jornada, La fractura, donde la experimentada Catherine Corsini trata con dinamismo y convicción a través de una bien equilibrada mezcla de ficción y de documental reestructurado tanto el reciente movimiento de los llamados Chalecos amarillos como el mal equipado en recursos humanos Sistema Sanitario público francés que se asfixió por el flujo de los heridos durante los violentos disturbios entre los chalecos y la Policía.

Una película muy humana y emotiva.