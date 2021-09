Candela Márquez es una actriz multifacética

La talentosa actriz española Candela Márquez está muy contenta con su participación en dos importantes proyectos, se trata de la telenovela "SOS Me estoy enamorando" y de la serie "Malverde: El Santo Patrón", producciones muy distintas donde muestra a dos mujeres de diferentes épocas.

La producción "SOS Me estoy enamorando", se transmite de lunes a viernes a las 18:30 horas por Las Estrellas, está protagonizada por Irán Castillo y Daniel Arenas. En esta telenovela, Candela interpreta a Mónica Muñoz, una joven soñadora que va en busca del amor verdadero, sin embargo, su inocencia e ilusión la llevará a caer en muchos errores.

"Es una historia para todo tipo de público que seguro les va a encantar. Mi personaje es Mónica, una mujer idealista, soñadora que está buscando a su príncipe azul, su prioridad es formar una familia, tener hijos y ser una mujer feliz. Sin embargo, no tiene suerte en el amor, todos los hombres que ha conocido, por un lado, le juegan chueco la engañan o la manipulan, porque se queda con cualquiera que le diga que le va a bajar las estrellas, y es un problema muy grande que ella tiene porque pasa por una barbaridad de cosas, ella debe entender y darse un espacio para conocerse a sí misma, pero ni los consejos de su mamá o su familia le ayudarán", expresó Candela Márquez.

Definitivamente Mónica es un personaje con el que las jóvenes se pueden identificar, pues en esa búsqueda del gran amor, muchas veces se tienen algunos tropiezos. Y la historia de Mónica, será de gran importancia y grandes enseñanzas.

Candela disfruta al máximo este proyecto, pues se divierte mucho en cada experiencia que vive Mónica.

"Lo que más disfruto es que Mónica siempre tiene algo diferente que aportar en distintas situaciones. Más adelante, vamos a ver que ella tendrá varias parejas y con cada una se comporta diferente, sin perder su esencia y ese sueño de lograr su objetivo del amor verdadero y formar una familia, la verdad todas esas experiencias que vive, me divierten mucho".

Por otro lado, la serie "Malverde: El Santo Patrón" se estrenó recientemente a través de la cadena de Telemundo, y puede verse de lunes a viernes a las 22:00 horas.

Esta serie está protagonizada por Pedro Fernández quien da vida a Jesús Malverde. En esta producción de época, Candela interpreta por primera vez a una mujer española.

"Es un proyecto muy bueno que cuenta la historia de un hombre que cree en la justicia y a quien llamaban el bandolero y santo patrón. Mi personaje es Azalea Quiñones, y cuando me lo ofrecieron me dijeron 'mira es de origen español', cuando escuché eso de inmediato estaba con la sonrisa de oreja a oreja porque desde que estoy trabajando en México, es el primer personaje que me regalan donde me siento muy natural". Azalea es la esposa de Herminio Quiñones (Luis Felipe Tovar), una mujer de buena familia, con gustos refinados, inteligente y astuta. Fue criada en España, le gusta tocar el piano y la literatura. A la vez es racista y altiva. Se verá involucrada con Malverde.

"La serie está ambientada a finales del Porfiriato y a principios de la Revolución Mexicana, y se desarrolla en Sinaloa. Y realmente estoy muy feliz por participar en este proyecto de época, es algo tan maravilloso y espectacular, la forma en que vestían porque en aquellos tiempos todas las mujeres usaban corsé, que te da esa postura totalmente derecha y fue todo un reto; además el hecho de hablar de una forma diferente y situarse en otro tiempo fue una experiencia muy bonita, creo que a la gente le va a gustar mucho".

Sin duda, Mónica y Azalea son personajes muy distintos, pero sin duda dejarán muchas enseñanzas y aportaciones al público femenino.

Candela Márquez está muy contenta por estos proyectos que además le darán una importante proyección nacional e internacional.

"Invito al público a que no se pierda ambas historias, son muy distintas pero estoy segura que les gustarán mucho y las van a disfrutar", finalizó.

