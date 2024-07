Jimin de BTS llega a 'incendiar' el verano con Who

Jimin, uno de los miembros más queridos del grupo surcoreano BTS, lanzó su nuevo tema "Who", perteneciente a su segundo álbum en solitario titulado "Muse". Este nuevo sencillo acaparó rápidamente la atención del público, posicionándose como uno de los temas más escuchados en diversas plataformas en solo unas horas desde su lanzamiento.

➡️ Noticias útiles en el canal de WhatsApp de El Sol de Cuernavaca ¡Entérate!

El nuevo tema de Jimin se desarrolla con base en una pregunta que cualquier persona se hace a lo largo de vida: ¿Quién?, ¿Quién es esa persona que llegará a nuestras vidas y corazones para complementarnos?, ¿Quién es esa persona a la que hemos evocado, diseñado y esperado desde siempre?.

Jimin’s 'MUSE' is out everywhere! @bts_bighit

Listen now: https://t.co/m7xlACs2dC pic.twitter.com/Y2ZP2SqsZA — Geffen Records (@GeffenRecords) July 19, 2024

Who, además, tiene un ritmo contagioso, fresco y divertido, lo que lo convierte en una excelente apuesta para este verano.

Un video musical ¡qué arde!

El video musical de "Who" se lanzó este 19 de julio ( 22:00 horas del 18 de julio tiempo del centro de México) y ya ha superado los tres millones de reproducciones en YouTube.

LEE: ¿Te perdiste el Banbancon? Checa cómo estuvo ¡Nueve horas de conciertos!

El video inicia con un volante arrastrado por el viento en donde se lee "Tornado of love", mientras un letrero en un edificio muestra "Closer" otro señala "Bliss", y otro "Slow Dance".

En tanto, en una marquesina se lee: "Close than this", "Just call my name outloud whenever you need me", "oasis", "keep going, Who". Un auto en llamas cruza la calle y deja el foco a un Jimin que camina.

Jimin baila y canta durante la noche, con autos y pantallas literalmente ardiendo mientras una chica lo acaricia.

La coreografía, en la que otros bailarines se suman, gira en torno a la pregunta "¿Quién?". Mientras ellos caminan y disfrutan de la música, todo un tornado y caos ocurre alrededor.

Jimin y una de sus bailarinas en el video de Who / Captura de video

La estética del vídeo recuerda un poco a algunas escenas del exitoso vídeo "Seven" de Jung Kook. (¿Recuerdas cuando el viento casi lanza por los aires a JK, su pantalón de mezclilla y esa chaqueta de los 80?)





@miriestra #Seven #jungkook #97💜 #army ♬ Toxic - Britney Spears

¿Qué dice la letra de la canción?

El tema está en inglés, lo que facilita su comprensión para una audiencia global. La letra comienza con:

"We never met she's all I see at night/ Never met, but she's always on my mind/ Wanna give her the world and so much more/ Who is my heart waiting for/ If every day I think about her/ Yeah every day of my life/ Then tell me why I haven't found her/ So many people to see and places to go/ Still haven't found hello."





¿Ya quieres bailarla? Aprovecha porque ya está disponible la coreografía, y el reto que Big Hit lanzó en Tik Tok. Además, si tienes cuenta en Tik Tok puedes obtener un divertido distintivo de forma temporal luego de cumplir con tres sencillas actividades ¡Entérate!





내 마음속 MUSE, 지민을 찾아서💜@bts_bighit 지민의 신곡 "Who" 공개와 함께,

틱톡에서만 제공되는 MUSE

독점 프로필 프레임을 받아보세요!

(7월 19일 14:00 ~ 8월 3일 13:59까지)



더 자세한 내용은 틱톡에서 '지민' 혹은 'BTS' 검색!

▶️ https://t.co/hnoUmgEbrX#Jimin_Who #지민 #Jimin #틱톡 pic.twitter.com/zO7eeACizU — 틱톡 TikTok Korea (@TiktokKR) July 19, 2024

¿Qué opina Army?

Por supuesto, para Army, el leal, amoroso e inseparable aliado fandom de BTS, el sólo hecho de ver a Jimin, o cualquier otro miembro de BTS, es suficiente para tener la garantía de que encontrarán una producción de total calidad, cuidada y pensada para el fandom. Sin embargo, cada tema tiene un aspecto especial para destacar.

Gossip Jimin y su sencillo "Smeraldo Garden Marching Band"

"Who" ha sido recibido con entusiasmo, y muchos fans consideran el mensaje de la canción "medicinal", ya que conecta con los pensamientos y emociones de cualquier persona en busca el amor verdadero.

La destacada habilidad de Jimin como bailarín y su poderosa voz han sido ampliamente elogiadas en los comentarios de la plataforma de Weverse, donde los fans han descrito la canción como "una obra de arte" y han resaltado sus varias cualidades.

Una vocal perfecta, una apariencia perfecta, un baile perfecto, sencillamente Jimin: Todo es perfecto en él

Desde hace mucho tiempo Jimin es considerado "un ángel" en la industria, y todo indica que este nuevo tema Who lo confirma.

Una cita con Jimmy Fallow

El próximo martes Jimin presentará "Who" en el "Tonight Show" de Jimmy Fallon, transmitido por la NBC. Aunque la actuación fue pregrabada debido a su servicio militar, los fans están ansiosos por ver a Jimin brillar en este prestigioso escenario.

Gossip Army: Hay fiesta de BTS en el centro de Cuernavaca ¡Entérate!

Muse es el segundo álbum en solitario de Jimin quien, junto con los demás miembros de BTS, excepto Jin, se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur, pero quien dejó mucho material pregrabado para Army, a fin de que las fans pudieran mantenerse en contacto con él a pesar de su ausencia obligada.

Hace unos días, Jimin lanzó su Smeraldo Garden Marching Band (feat. Loco), pero el álbum contiene otros temas como Showtime, Dance y Closer Than This.

Pdogg, el productor principal detrás de "Muse", ha señalado que las canciones del EP están impregnadas de la "energía positiva" de Los Ángeles, la ciudad donde se grabó el álbum. Who es un buen ejemplo de todo esto.

Jimin, el miembro consentido de BTS. / Weverse





Jimin, cuyo nombre real es Park Ji-min, tiene 28 años y está programado para completar su servicio militar a mediados de 2025.





¿Qué esperas para el stream?

Por supuesto que el fandom está dándole mucho amor y cariño a Who por lo que la fan base de BTS en México, ya tiene programadas varias actividades para que Army disfrute y apoye a Jimin.





Miriam Estrada / @miriestra





Gossip Jimin de BTS revela las canciones de su nuevo álbum Muse

Gossip Jimin de BTS presenta 'Muse': Su segundo álbum en solitario