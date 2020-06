Brindarán función en línea de la obra “Asimov”

Como parte del 37 aniversario del Foro Shakespeare, el domingo 21 de junio la obra de teatro "Asimov" una coproducción de Haruki Teatro y Cortejo Producciones presentará una función virtual a las 13:00 horas. Costo por pantalla $80.

Esta obra, escrita por Hiram Molina y dirigida por Anabel Domínguez, cuenta la historia de Imani, una mujer que transforma sus sueños en inventos y artefactos que revelen parte de su alma y de sus herenciasancestrales. Vive en un mundo donde el invierno llegó para quedarse, regido por el instinto de supervivencia y las tres leyes de la robótica.

"Es una obra dirigida a toda la familia que aborda la vida de Imani una mujer que junto a su hija, en una distopía viven en un mundo casi post apocalíptico en el que todo es muy difícil porque hace mucho tiempo que el sol no brilla y el ambiente está lleno de nieve y en ese mundo son las únicas habitantes. Pero un día llega a sus vidas un niño llamado Asimov qué les cambiará todo el planteamiento de lo que significa la soledad en la que vivían", expresó Anabel Domínguez.

A través de esta historia, tocan el tema de la inteligencia artificial, con la premisa de qué pasaría si un robot soñar a.

"Exponemos lo que significan las tres leyes de la robótica planteadas por Isaac Asimov, qué es de donde partimos con el personaje que le da nombre a nuestra obra".

La obra se ha presentado desde el 2014 y es representada por títeres inspirados la tradición japonesa. En 2016 fue considerada como "Mejor obra para jóvenes audiencias" por la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro A.C. (ACPT).

"Tuvimos la suerte de que nos dieran ese reconocimiento muy grato. Hemos tenido varias temporadas y muchas presentaciones que hemos compartido con distintos públicos y ha sido algo muy enriquecedor".

Con el cierre de teatros y espacios públicos por la contingencia sanitaria, los espectáculos escénicos y el trabajo de los artistas se ha visto muy afectado, es por eso que deben reinventarse y buscar alternativas para continuar su labor, pues el arte y el entretenimiento son fundamentales y un alimento para el público en cualquier momento y sobre todo en tiempos difíciles.

"Es una manera diferente de hacer teatro y es algo que nos emociona mucho, porque no podemos quedarnos detenidos tenemos que seguir desarrollandonos creativamente y una de las formas para hacerlo es con el uso de la tecnología. Estamos muy contentos, ya hemos trabajado en otros medios no sólo en el teatro y sabemos que es diferente lenguaje, sin embargo creemos que también es una oportunidad para estar vigentes, creativos y no abandonarnos con la idea de que la situación está terrible. En términos generales las propuestas que podamos tener para comunicarnos no deben quedarse limitadas a un sólo medio".

La obra aborda una temática dirigida al público infantil, sin embargo, es interesante cómo toda la familia se involucra para verla, aprender y comentar sobre la trama, es por eso que la idea de presentarse en formato digital es una forma de llegar a más público.

"Nuestra idea es que sea una obra familiar, y que papás, niños y jóvenes puedan involucrarse y disfrutarla. La idea de hacerlo de manera virtual es una forma de llegar a distintos puntos y conectarnos con mucha gente de todo el país y eso es algo muy importante para exponer nuestro trabajo".

Asimismo, considera que la temática de la obra es muy pertinente en esta época que estamos viviendo, pues genera mucha reflexión.

"Este tiempo de confinamiento nos ha invitado a la reflexión de lo que realmente importa para el desarrollo de nuestras vidas, y justamente creo que en 'Asimov' podemos darle ese planteamiento, porque la relación que existe entre la mamá y la hija que viven mundo gélido e inhóspito y la trama trae mucha calidez, también con la historia de amigos entre la niña y Asimov haciendo referencia que las relaciones humanas deben prevalecer en los momentos límites que nos toca vivir".

