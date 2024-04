Bizarrap y Natanael Cano lanzan la “BZRP Music Session #59”

Uno de los días más esperados para los fans de Bizarrap y Natanael Cano finalmente ha llegado con el estreno del “BZRP Music Session #59”.

El tema se venía cocinando desde hace meses, pero ninguno de los dos artistas había comunicado oficialmente su colaboración, lo que provocó que las redes sociales se llenaran de especulaciones y rumores.

Finalmente fue el mismo “Nata” quien a mediados de marzo anunció el lanzamiento de su material en este 2024, etiquetando a los colaboradores de sus próximos sencillos, entre los que se encontraba el astro argentino de la producción musical.

La publicación generó enormes expectativas, pues también destacaron los nombres de Peso Pluma, Belinda y Anuel AA, pero fue la confirmación de su dueto con Bizarrap el que acaparó los mayores reflectores.

Ya al inicio de esta semana, el productor argentino de 25 años compartió un teaser que rompió las redes sociales, apareciendo al lado de cantante hermosillense en un video con una estética que remite al submundo de la música urbana.

Para BZRP marca un nuevo encuentro con uno de los grandes ídolos de los corridos tumbados, a casi un año de su sesión 55, al lado de Peso Pluma.

El “BZRP Music Session #59” estará disponible en las principales plataformas digitales de música a partir de las 17:00 horas.

Natanael Cano no sería el único intérprete sonorense en unirse a las sesiones de Bizarrrap, pues en agosto pasado el caborquense Luis R Conriquez confirmó que ya estaba en pláticas con el astro argentino para una próxima colaboración.

A través de una sesión de “Hazme una pregunta” en sus historias de Instagram, el “Rey de los Corridos Bélicos” fue cuestionado sobre un posible lanzamiento al lado del tres veces ganador del Grammy Latino, a lo que respondió sin titubear: “Ya está hablado”.

Aunque no ofreció más detalles al respecto y no se sabe si los músicos ya se reunieron en el estudio de grabación, por lo que habrá que esperar más noticias en las próximas semanas.

¿Qué dice la canción de Natanael Cano con Bizarrap?

El tema de casi seis minutos de duración se divide en dos capítulos: arrancando con "Endiamantado" y continuando a los dos minutos con 33 segundos con "Entre las de 20".

"Endiamantado, siempre volado / Ahora me miran que ando bien tumbado / Muchos me han fallado / Pero ya he gastado / Mucho más dinero de lo que he ganado", canta "El Nata" al inicio de la canción con mucho flow urbano.

El segundo capítulo comienza con una atmósfera electrónica que da lugar a unos acordes de guitarra sonando en la mejor tradición de los corridos tumbados, acompañado de un video musical donde se ve a Bizarrap y Natanael Cano montando a caballo en la gran ciudad.





