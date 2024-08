Beto Báez presentará en Cuernavaca su álbum 'Sueños'

El cantante morelense Beto Báez ofrecerá un concierto especial junto a su banda el 2 de agosto en el Foro Punto Cultural, donde por primera vez presentará en Cuernavaca su primer álbum “Sueños”. La cita es a partir de las 20:30 horas, donativo general: 80 pesos.

Para este concierto, Beto (voz y guitarra) estará acompañado por su banda, los músicos Razz Corangues (bajo) e Ian Axel Corangues (batería), para presentar un show muy prendido de rock and roll con variaciones especiales de las canciones que se incluyen en este álbum.

“Es un estilo de rock diferente a lo que estamos acostumbrados en el rock mexicano, creo que tiene una esencia que habla por sí sola, además de que a la hora de estar en el escenario cada músico tiene un perfil bien definido, con presencia escénica y todo eso en conjunto, hace que la banda crezca y que brillen más allá arriba. Vamos a interpretar variaciones de las rolas, para que sea un poco diferente a como se escuchan en el disco con improvisaciones y armónica”, expresó Beto Báez.

Además, de Beto y su banda, el show será abierto por el músico Agustín Dávalos, quien fue el primer profesor de guitarra de Beto, y compartirá su talento y música previo al concierto estelar.

El álbum “Sueños” de Beto Báez está integrado por 10 temas que se definen por un sonido muy fuerte con un rock muy puro y prendido. Este material fue lanzado en octubre de 2023, y ha tenido un buen recibimiento.

Algunas de las canciones que integran el álbum “Sueños” son: “Reflejo”, “Enfermo”, “Sueños”, “Alter ego”, “Campeón”, “Niña” y “Control”.

Si tuvieras que elegir solo una, ¿con qué canción te quedarías de este álbum?

“Es difícil, pero creo que sería ‘Alter ego’, porque es una rola que escribí a partir de este autoanálisis que uno tiene en sus tiempos libres, porque soy de la idea de hacer conciencia sobre en qué la estamos regando y qué puede mejorar, porque te das cuenta que los seres humanos somos capaces de hacer lo que queramos, ya sea bueno o malo, y es justo esa doble personalidad de ser un héroe o un villano. Además, en su sonido, es un rock and roll prendido y con fuerza”.

Beto presentará un show muy prendido de rock and roll con variaciones especiales de las canciones que se incluyen en el álbum "Sueños" / Cortesía / Beto Baéz

Un poco de los inicios de Beto Baéz en la música

El gusto por la música y el deseo de ser artista y pararse en un escenario a tocar la guitarra empezó desde muy pequeño en Beto Báez, ya que creció en un ambiente lleno de música especialmente de rock and roll, que era lo que su papá solía escuchar.

“Crecí en una casa llena de discos de rock and roll y era lo único que se escuchaba ahí por mi papá. Me enamoré de esa música y empecé a prestarle más atención y alguna vez viendo un video en la televisión de AC/DC mi banda favorita, me tocó ver a Angus Young tocando y moviendo a la gente, y pensé de inmediato en querer hacer eso, y que si toco la guitarra todos se vuelvan locos y de ahí surgió una gran emoción. Me empezaron a comprar instrumentos, de ahí agarré mi guitarra a los seis años y le dije a mi papá que no quería estudiar, obviamente en ese momento me mandaron a volar, a los ocho años tomé clases de canto con mi tío Guillermo Méndez y fue seguir aprendiendo y no soltar la guitarra nunca”.

Posteriormente, a los 15 años empezó a escribir canciones propias y a dedicarle mucho más tiempo de ensayo y a aprender nuevas formas de tocar. Ya a los 17 años, tuvo sus primeras bandas, y generalmente cantaba en inglés.

En 2021, decidí reinventarme y cambié mi carrera a solista y a cantar en español, de hecho, la primera rola que hice fue 'Sueños' por eso se llama así el álbum

Finalmente, Beto adelantó que ya está trabajando en lo que será su segundo material discográfico que espera lanzar a finales de este año.

No te pierdas este gran concierto para conocer más de cerca el proyecto de Beto Báez y apoyar su talento. Boletos directamente en el Foro Punto Cultural y a través del teléfono 7775221151.

Conéct@te:

Instagram: @betobaez_rockstar

Facebook: Beto Báez