Benny Ibarra y Laureano Brizuela lanzan Todo va a estar OK

Laureano Brizuela y Benny Ibarra están convencidos de que no importa cuan mala sean las crisis por las que atraviesa el mundo, la esperanza de que las cosas van a mejorar debe ser lo último que debe morir. Por ello unieron sus talentos por primera vez para el tema “Todo va a estar OK”, en el cual buscan contagiar a sus fans de este sentimiento de resiliencia.

“La letra es un jalón de oreja a nosotros mismos, que somos una especie bastante torpe y atrevida, no nos respetamos a nosotros mismos”, señaló Briezuela. “La canción está no destinada simplemente a este momento, porque aunque nos inspiró a decir todo lo que está fallando en el ser humano, va a servir para el futuro para cualquier instante delicado de angustia, de fricción o de sentirte abatido”.





Aunque se conocen desde hace casi cuarenta años, ésta fue la primera ocasión que trabajaron juntos, el tema nació luego de varios encuentros en los que conversaban sobre la actual situación.

Para “El ángel del rock” la necesidad de transmitir este mensaje de agradecimiento por la vida se volvió más fuerte que nunca luego de que él y su esposa se contagiaron de COVID, pues aunque la enfermedad no pasó a mayores, al ver el sufrimiento de otros pacientes se sintió muy tranquilo de haber salido bien librado.

“Eso te deja una enseñanza muy fuerte que está reflejada precisamente en un fragmento de de esa lírica, “estamos vivos y es todo lo que cuenta”. La fuerza del amor es lo que nos hace salir de las profundidades y asomar las narices fuera del agua a respirar cuando nos estamos ahogando en nuestras propias miserias”.

Al cuestionarlos sobre el curso que ha tomado la humanidad durante la actual crisis, los cantantes lamentaron que haya quienes utilizaron la pandemia para polarizar e incitar al odio.

En su opinión, los seres humanos todavía tienen un largo camino por recorrer para sanar y llegar al cambio de conducta que muchos pensaban llegaría al final de la cuarentena. “Las lecciones más fuertes de esta pandemia las vamos a ir aprendiendo a lo largo de las próximas décadas”, señaló Benny.

El ex Timbiriche reveló que por su parte llegar a ese estado de esperanza no fue fácil, pues el año pasado atravesó por una serie de inquietudes derivadas de la incertidumbre y la falta de información que había en aquel entonces. “Nadie sabía qué estaba pasando, teníamos algunos referentes de lo que pasó hace 12 años (con la Influenza AH1N1), pero ahora en realidad no lo teníamos claro”.

“Me dio miedo porque porque soy padre y tengo muchas cosas que me importa que estén bien, me gusta estar vivo, estar en paz, tener trabajo, y honestamente hubo un momento del encierro, por ahí del tercer mes, que me entraba la duda, el miedo y la vulnerabilidad, pero creo que ha sido parte de la gran lección, enfrentarnos a eso y a ese espejo social, de ahí viene la resiliencia”, finalizó.