Ben Carrillo vuelve a su esencia musical con "Nirvana"

Después de pasar algunos meses viajando por el mundo, buscando inspiración, conociendo culturas diferentes, explorando nuevas y diversas formas musicales, el artista y cantautor guatemalteco Ben Carrillo presenta su nuevo álbum "Nirvana" en el que cada canción, es la conexión con la felicidad.

Iniciando el 2022 con el pie derecho, Ben Carrillo cautiva al público a nivel mundial con este álbum que está integrado por seis canciones, compuestas por Ben y producidas por Harlan Silverman, las cuales fueron grabadas en un estudio en medio de los bosques de Portland, Oregon en Estados Unidos.

En este EP, Ben nos regala un cóctel de sonidos y ritmos muy variados como rock, reggae y hasta cumbia permitiéndole a los escuchas viajar por un mundo de sensaciones y sentimientos que el artista quiso plasmar para que las bailen, canten, griten o lloren, identificándose de inmediato con las diversas historias.

“Estoy muy contento porque 'Nirvana' es un proyecto versátil con el que demuestro quién soy y qué traigo a la música latina

Me considero un genio, musicalmente hablando, y que puedo hacer música diferente al reggaetón”, expresó Ben Carrillo.

El álbum incluye, seis canciones, y cada una tiene una historia particular, o la intención de dejar un importante mensaje. Las canciones son "El Trip", "Culo", "Libertad", "Noches sin dormir", "Palo santo" y "Nirvana".

"‘El Trip’ es una canción para que la gente no tenga, que fumar ni tomar, si no que -con sólo oírla- se sienta ‘arriba’. ‘Culo’ es un tema liberador, que expresa cosas que hace mucho tiempo quería decir y no me atrevía. ‘Libertad’ habla de la salud mental, de las cosas con las que se tiene que lidiar día a día, así como ‘Noches sin dormir’, que narra parte de mi historia de vida. ‘Palo Santo’ es una canción divertida que recuerda esos amores tóxicos que a pesar de serlo, nos encantan".

Asimismo, Ben Carrillo lanzó el video del tema "Palo Santo", el cual marca su debut como director de videos, después de tres intentos fallidos por lograr un trabajo que representara lo que para él es la canción.

"La versión definitiva fue grabada en mi apartamento y dio como resultado un video muy real y divertido, como el tema mismo".

Después de pasar un año bastante duro a nivel personal y musical, en el que incluso Ben sintió la presión de hacer música comercial, razón por la cual lo que era un sueño pasó a ser un trabajo. Sin embargo, Ben decidió volver a sus inicios, cuando hacía música porque la amaba y no como un trampolín para hacerse rico o famoso.

Y aunque está muy orgulloso de su anterior EP llamado "Crecimiento Demos", y especialmente del tema "Marijuana", con el que ha superado las 500 mil reproducciones, definitivamente para Ben, "Nirvana" lo representa como artista y afirma que por primera vez se siente orgulloso de su trabajo, porque, aunque todo es susceptible de mejorar, esas canciones lo representan cómo es, porque dijo lo que quería decir. Este es su género, este es su sonido, esto es lo que representa.

“Esto es lo que van a escuchar de mí: rock, reggae, techno, de pronto en un futuro un reggaetón, quizás. Mi don más grande es expresarme artísticamente. Este EP me liberó para ser el artista que quiero ser.”. Acerca de Ben Carrillo \u0009 Originario de Guatemala, un talentoso cantautor que desde pequeño ha escrito canciones, primero sentado al piano y, ahora, con su guitarra. Sus letras y su música nacen de sus sueños, creencias y pensamientos.

A los 15 años salió de su país rumbo a Estados Unidos y radicó en Texas con algunos familiares, así fue como comenzó la tarea de cambiar su destino y trabajó muy duro para lograrlo.

Después llegó a Medellín buscando a los que considera algunos de los mejores productores de música urbana en el mundo. Allí conoció a Sky Rompiendo y a Mosty, con quienes hizo su primer tema, "Dime si tú".

De regreso en Estados Unidos, y siempre en función de la música que ama, viajó a Los Ángeles, donde pudo dar a conocer su música y recibir algo de dinero para sobrevivir. Pero, comenzar en esta industria no ha sido camino fácil ya que para él es imperativo que el éxito profesional venga ligado al éxito como ser humano.

En noviembre de 2020 decidió lanzar "Espinas", su primer sencillo de la mano de Vibras Lab, el cual se desprende de su EP "Crecimiento Demos". Pocos días después, salió el sencillo "Tequila", mientras le daba los toques finales a su primer EP que se lanzó en marzo de 2021.

Este Ep contiene seis temas que muestran a Ben Carrillo como un ser humano que encuentra en su música la manera perfecta para expresar todo lo que ocurre en su mente y se refleja en sus sentimientos, y fue agregado a más de mil listas de reproducción en las diferentes plataformas.

Conéct@te:

Instagram: @bencarrillo

Facebook: /BenCarrillomusic





➡️ Recibe GRATIS la información relevante en tu correo a través de nuestro Newsletter