Belinda regresa a la TV como influencer; nos cuenta su nuevo proyecto en exclusiva

Una invitación a un festival se lanza en redes sociales con una inquietante pregunta: ¿Eres feliz? Y tras una sucesión de imágenes de fiesta y playa, la respuesta es casi inmediata, los elegidos aceptan ir y se ciñen a las reglas de no decir a nadie que partirán, no llevar acompañante y dejar el celular en casa.

Así inicia Bienvenidos a Edén, la serie que mezcla thriller con ciencia ficción en una trama que promete “el viaje de tu vida” y en la que Belinda interpreta a África, una influencer que está entre los cinco elegidos para quedarse en la isla. Es su regreso a la pantalla chica desde que hace 12 años participó en la serie Mujeres asesinas.

Para el soundtrack de la serie, Belinda tuvo la oportunidad de componer los temas Edén y Color blind.

“Cuando leí los libretos, me atraparon las descripciones de este lugar, no sabes a dónde te va a llevar, cuáles son sus intenciones, pero tienes curiosidad porque te lo venden como el viaje de tu vida”, dice Belinda en entrevista con El Sol de México vía zoom desde España.

Para ella lo más atractivo de la trama es que se pone en discusión el concepto de felicidad, “como si estar en Edén te va a cambiar y lo malo se va a transformar en algo positivo, creo que todos de alguna manera buscamos ese paraíso en nuestra vida, tenemos problemas desde que somos pequeños, traumas que no hemos podido superar y pensamos que yendo a Edén vamos a llenar este vacío, me parece una historia muy original, muy real aunque es metafórica”.

En Edén, se ha ido formando una comunidad con los cinco elegidos de cada festival, todo está organizado y los dos líderes de la comunidad cuyo funcionamiento está garantizado por un grupo de vigilantes que cuentan con avanzados recursos tecnológicos, se encargan de manipular las emociones de los chicos para retenerlos. Hasta que el grupo en el que viaja África comienza a desentrañar su sistema.

La cantante defendió a México en un programa español / Foto: Cortesía | @belindapop

“Es una serie muy inquietante, te mantiene en suspenso todo el tiempo, eso me paso cuando la vi, que vi el primer capítulo, el segundo, el tercero y me vi la serie en un día, luego la volví a ver y me di cuenta de cosas que no me había dado cuenta antes, como el tema de la pintura que es tan importante porque contiene estas claves que tienes que ir identificando para entender qué pasa en Edén. Tiene arte, paisajes, suspenso, te deja como la expectativa, no sabes qué es lo que va a pasar, vas conociendo poco a poco a los personajes, no te los dan de una, sino tienes que ir poco a poco quitando las capas de ellos”.

Dedicado a su abuela

Belinda también habló de la serie en entrevista durante la reciente entrega de los Premios Platino en España, país al que se mudó por proyectos de trabajo que la mantendrán ocupada durante varios meses.

“Me siento feliz y emocionada, es una serie que me tiene loca, en el buen sentido”, comentó entre risas, y descartó sentirse identificada con el rol que interpreta en la serie, pues “en realidad África es muy diferente a Belinda, ya la van a conocer, es una influencer que está obsesionada con las redes. Sólo piensa en eso, es una chica con una vida un poco vacía, es bastante superficial, su problema es que no se conoce a sí misma, y cuando llega a Edén, pasan muchas cosas que hacen que ella se empiece a conocer mejor”, detalla.

En su faceta de cantante, pronto presentará el dueto con Ana Mena, quien interpreta a Judit en Bienvenidos a Edén.

“Estoy muy emocionada porque hace mucho quería trabajar con ella, es una mujer demasiado talentosa, le está yendo espectacular. Su voz, su música me encantan, me identifico mucho con lo que está haciendo”, contó Belinda.

Pero más allá de lo profesional, volver a su tierra le resultó muy emotivo, porque la hace recordar a su abuela, quien falleció el año pasado.

“Mi abuelita es un ser maravilloso que está ahí cuidándome, le mando un beso y ojalá esté presente conmigo todo el tiempo. La recuerdo con tanto amor, y ojalá estuviera aquí a mí lado agarrándome la manita. Siempre la homenajeo a través de mi trabajo, siempre estoy pensando en ella”, finalizó. Con información de Belén Eligio