Bangbangcon 2024 | ¿Dónde ver los conciertos de BTS?

Army, el fandom del grupo surcoreano de K-Pop BTS está lleno de emoción con la llegada del Bangbangcon 2024, ya que será una experiencia involvidable.

¿Qué es el Bangbangcon de BTS?

El Bangbangcon es una transmisión especial que BTS inició en 2020 como respuesta a la pandemia. Fue la alternativa perfecta a la cancelación de su gira mundial, permitiendo a Army disfrutar de sus conciertos pasados desde la comodidad de sus hogares.

Esta iniciativa muy pronto se convirtió en una tradición anual, donde se presentan más de cuatro horas de contenido, incluyendo tres o más conciertos gratuitos de BTS.

¿Qué conciertos se transmitirán este 2024?

Este año, los fans podrán revivir momentos mágicos con los siguientes conciertos:

BTS 2014 Live Trilogy Episode II: The Red Bullet

BTS 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final

BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself [The Final]

¿Cuándo y dónde ver el Bangbangcon 2024?

El Bangbangcon 2024 se llevará a cabo el 7 de junio a las 21:00 horas (hora del centro de México).

Y los fans podrán ver las transmisiones a través de Weverse y el canal oficial de BTS en YouTube.

¿Por qué ver el Bangbangcon 2024?

En los conciertos programados para la edición 2024 del Bangbangcon hay momentos muy importantes en los recuerdos entre BTS y Army.

Por ejemplo en el BTS 2014 Live Trilogy Episode II: The Red Bullet se presentaron los temas "No More Dream", "We Are Bulletproof Pt.2" y "Boy In Luv".

Además, BTS mostró coreografías impresionantes, y es de los primeros conciertos en donde BTS mostró su profundo amor hacia Army a través de sus palabras.

En el BTS 2017 Live Trilogy Episode III: The Wings Tour The Final hay efectos visuales espectaculares en medio de escenarios igual de fantásticos. La experiencia de los conciertos de BTS llegó a un nuevo nivel con las actuaciones de los solistas. También se mostraron temas como: "Spring Day" y "Not Today".

En BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself [The Final] estalló el mensaje característico de BTS: el amor propio y la aceptación.

Los temas "Idol" y "Answer: Love Myself" encabezaron el setlist, y BTS interactuó con el público en un ambiente muy íntimo, a pesar de los grandes estadios en los que se presentó.





Estas son sólo algunas razones del por qué no te puedes perder la oportunidad de revivir estos momentos en la compañía "on line" de aquellas personas que comprenden tu gusto por BTS: Army.