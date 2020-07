Baker Grace escribe cartas de amor en su disco “Yourz Truly”

“La palabra música es muy significativa e importante para mí, es una palabra qur tiene mucho poder. Escribir canciones hace que el mundo tenga sentido y realmente me encanta cómo podemos hacer que las personas se sientan bien y se unan a través de este arte”, dijo la cantante Baker Grace.

Con el remix de su sencillo “Sadder Summer” la cantante de origen estadounidense llegó a la radio mexicana, pues en este tema expresa el incierto verano que vivimos por la problemática de la pandemia.

“Estoy contenta que mi música se escucha en México, realmente me hace muy feliz tener la oportunidad de transferir mi mensaje en diferentes lugares del mundo a través de mis canciones”.

Con el objetivo de seguir conquistando al público mexicano con su estilo musical, recientemente lanzó su sencillo “Up all night”, el cual está basado en una experiencia propia y que también ha gustado mucho a sus seguidores.

“Escribí esta canción después de enfrentar a una amiga por haber sido arrogante con ella, e inmediatamente le pedí una disculpa, pues me di cuenta que sólo estaba pensando en cómo me estaba haciendo quedar a mí y no en lo que ella sentía. Me hizo reflexionar en como continuamente juzgamos a la gente sin saber la historia completa, como seres humanos necesitamos aprender y tener más compasión, es justo el mensaje que reflejo en ese tema”.

Cabe destacar que estos sencillos serán parte de su próximo EP llamado “Yourz Truly”, el cual estará integrado por ocho canciones que Baker define a cada uno como una carta de amor personal. Este material, estará disponible el 28 de agosto.

“Las temáticas que abordo en mi música son de amor, empatía, honestidad y reflexión. Este disco es una serie de cartas de amor, porque así considero cada canción, una carta para mí misma o para alguien más. Las cartas siempre han sido uno de los mejores medios para expresarnos con sinceridad, y justo así es mi música, muy transparente y honesta, por lo que este álbum es muy especial para mí, espero que le guste mucho a la gente”.

Gracias a su talento, el cantante mexicano Charlie Rodd tuvo gran interés en trabajar con Baker Grace y juntos grabaron una versión en inglés y español del tema “Soñar contigo”.

“Me encantó trabajar con Charlie Rodd, escribí ‘Soñar Contigo’ en mi casa durante la cuarentena y fue algo muy importante colaborar con él, me siento muy feliz por la oportunidad de que esta canción suene también en México, es un país que quiero visitar lo antes posible, me encantaría tener un concierto allá”.

Baker Grace canceló varios conciertos debido a la pandemia, entre sus planes tenía una gira por Europa, además de un viaje muy importante que haría a África para apoyar en la construcción de una escuela en una ciudad que no hay ninguna escuela, pero ha seguido trabajando en estos proyectos, para retomarlos de manera física cuando sea posible.

