Axel Ricco estrenará dos películas y nueva telenovela

El actor Axel Ricco está muy contento por los proyectos que ha realizado este año y próximos estrenos, los cuales son dos películas y una telenovela, que recién comenzó a grabar y que muy pronto podrá verse en la televisión a través de Las Estrellas. Además cuenta cómo ha sido su camino actoral, en más de 30 años de trayectoria.

“He tenido un gran año, recién terminé una película con Lola Jáuregui, llamada Desafiando a Paola, de corte cómico y que esperamos se estrene pronto. Y también se estrenará una película de terror llamada Adriela, dirigida por Bruno Musso. Y empecé las grabaciones de una telenovela, que es un gran proyecto con un personaje increíble, realmente estoy muy contento con todo eso”, expresó Axel.

Respecto a la cinta Adriela, la cual tuvo como locación el municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, Axel comentó que fue una gran experiencia, pues sin duda, el género de terror implica un gran reto, y además disfruta mucho este tipo de proyectos.

“Ser parte de Adriela fue algo padrísimo, y más con un director como Bruno Musso, además a lado de grandes actores como Lisette Morelos y Aldo Gallardo, un proyecto prácticamente entre amigos, y eso es lo mejor que a uno le puede pasar, trabajar con amigos. El género de terror, es uno de los que más me gusta hacer, tiene su profundidad e implica retos actorales muy interesantes, definitivamente, estoy muy contento con este proyecto”.

Asimismo, en la plataforma de Cinépolis Klic, está disponible la cinta Emma, en la que además de actuar, Axel Ricco realizó la musicalización de la película, pues la música es otra de sus grandes pasiones y talentos.

“Es una película familiar, muy bonita, además de actuar hice la música, y eso fue muy interesante porque al ser parte de la historia, fue mucho más fácil crear la música. Llevo haciendo música para películas y series desde hace más de 15 años, es mi otra pasión y ha sido padrísimo, con este proyecto, estoy muy feliz porque ha ganado premios en distintos festivales alrededor del mundo”.

Axel Ricco cuenta con una trayectoria de más de 30 años, y se ha caracterizado por interpretar a grandes villanos en diversas telenovelas y películas. Ha participado en distintos proyectos como Vencer el miedo de Rosy Ocampo, Por amar sin ley y Corona de lágrimas, ambas de José Alberto El Güero Castro, llevando en la primera uno de los antagónicos principales interpretando a un sicario narcotraficante. También ha participado en distintas películas, una de las más recientes es Como caído del cielo junto a Omar Chaparro para Netflix.

Cortesía | Facebook: Axel Ricco

“Ya son más de 30 décadas dedicándome a esto, y me considero afortunado de que tuve a mi lado a un gran actor de este país que fue mi cuñado Eduardo Palomo, quien me impulsó muchísimo con el ejemplo y amor que le tuvo a la profesión, y me animó a dedicarme a esto, yo lo veía y hacía magia en cada proyecto y él fue uno de los mejores impulsores para esta carrera. Ha sido un camino largo y afortunado, me siento privilegiado de los personajes que me han tocado y agradecido con toda la gente que me ha apoyado en el andar, es una lista enorme y no acabaría, ni quiero olvidar a nadie, pero les agradezco porque por eso estoy en el lugar que estoy”.

Para la construcción de cada uno de sus personajes, Axel comenta que realiza mucho estudio y trabajo de mesa, documentación y lecturas, “Lo preparo a través de lo corporal, observo mucho el tipo de personaje que es, cómo se mueve, qué piensa y de dónde viene para reflejar algo más apegado a la realidad, y es un trabajo que disfruto mucho. Todo lo que sea que me genere un reto, me gusta, para así salir de mi zona de confort”.

A pesar de la pandemia, Axel ha tenido la fortuna de seguir trabajando, siempre con los debidos cuidados y protocolos, pues sin duda, esta situación nos ha dejado muchas enseñanzas.

“He tratado de sacar lo mejor en esta terrible situación en la que se han perdido vidas y la economía ha entrado en crisis, pero a lo malo hay que sacarlo lo bueno, aprovechar a la familia y valorar lo que tenemos. Ojalá que volvamos a una normalidad donde la gente pueda recuperar su economía y estabilidad en todos los sentidos”, finalizó.

