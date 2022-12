Arthur Hanlon regala a sus fans un recital para festejar la Navidad

Bajo el título A Magical Christmas Piano, el pianista estadounidense de origen irlandés Arthur Hanlon graba por tercer año consecutivo un concierto con clásicas canciones navideñas para poner a disposición de sus seguidores vía online.

Disponible en su página de Facebook, el recital incluye “temas como Jingle Bells, We Wish You A Merry Christmas, What Child is This, The Christmas Song, y Last Christmas, de la banda Wham!, con mi amigo, el cantante boricua Jean Rodríguez”, detalló en entrevista.

Esta temporada es especial para Hanlon, pues fue precisamente en una Navidad cuando tuvo su primer acercamiento a un piano; entonces, tenía seis años. “Me inicié tocando el piano gracias a que en una Navidad nuestro papá nos trajo uno, éramos siete hermanos y sólo yo me quedé al lado de un pianista profesional que llevó mi papá para que tocara varias piezas. Desde ese momento me quedé en trance. Me enamoré del piano, que es mi gran amigo hasta la fecha”, recuerda.

“La música siempre toca mi alma”, dice el pianista, quien cuenta con más de cinco billones de vistas de sus conciertos en plataformas y sus redes sociales. “Gracias a Dios, está andando muy bien la música instrumental. La respuesta del público es increíble y también yo soy pianista, pero para mí el piano es mucho más que un instrumento para mí, es un vehículo para entretener elegantemente a la audiencia. Es lo único que pienso cuando estoy tocando y componiendo”.

Entre sus maestros mencionó al pianista argentino Raúl Di Blasio y el saxofonista Kenny G., “yo recuerdo de niño escuchar su música, ellos me inspiraron, porque hay oportunidades y momentos para toda clase de música. Sé que mi misión es crear algo diferente, nuevo, muy fresco, para encontrar la magia en la música; hay magia en todas partes del mundo, sólo hay que encontrarla”.

Destacó que un elemento importante es la educación musical, no sólo para los creadores, sino para quienes escuchan. “Desafortunadamente, la falta de apoyos gubernamentales para que en las escuelas se introduzca una materia musical permanente, es un freno en todo el mundo. Para mí es esencial la música en mi vida y sería fabuloso si los gobiernos intercedieran para que a los niños en las escuelas se les permitiera aprender un instrumento desde los cinco años, de una forma obligada, como el hecho de saber leer”, expresó.

Arthur Hanlon visitará México en mayo próximo, como parte de su tour Piano y Mujer II, mismo título de su reciente trabajo audiovisual, disponible la plataforma HBO Max., con invitadas como Ha*Ash, Lupita Infante, Ivy Queen, y Catalina García. “Estamos en pláticas, las negociaciones se están haciendo con varios empresarios para llevar el concierto no sólo a México, también a Argentina, Colombia y Estados Unidos en el próximo año”, confió.