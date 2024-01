Apocalyptica se presentará en el Teatro Ocampo

La agrupación finlandesa Apocalyptica presentará un concierto en Cuernavaca como parte de su gira México Tour 2024, la cita es el 13 de febrero a las 21:00 horas en el emblemático Teatro Ocampo. Últimos boletos en venta.

Apocalyptica es una banda de metal alternativo y chelo metal formada en la ciudad de Helsinki en Finlandia en 1992, integrada por cuatro violonchelistas graduados de la academia de música clásica Sibelius. Es conocida por tocar canciones de hard rock/heavy metal con violonchelos, concepto que ha fascinado al público alrededor del mundo.

Con más de 30 años de trayectoria, Apocalyptica cuenta con nueve producciones discográficas y un amplio repertorio de grandes éxitos, que han sonado por el mundo, y sin duda, México es uno de los países con mayor público, y donde han tenido un grato recibimiento.

Los boletos para disfrutar de este gran concierto son los siguientes:

VIP: 1535 pesos

Oro: 1364.40 pesos

Plata: 1250.70 pesos

Palcos Oro: 966.45 pesos

Palcos Plata: 852.75 pesos

Debido a que el show en Cuernavaca, es uno de los más cercanos a la Ciudad de México, se prevé la visita de público proveniente de la gran ciudad, por lo que los boletos están a punto de agotarse.

La banda Apocalyptica en concierto / Cortesía | Facebook: /Apocalyptica

En un principio, la banda Apocalyptica comenzó como un proyecto entre amigos, por lo que sólo tocaban en fiestas y para sus amigos, y después decidieron tocar en clubes.

Y en diciembre de 1995, después de tocar los grandes éxitos de Metallica "Master of Puppets" y "Creeping Death" en el Heavy Metal Club Theatre, Kari Hynninen, un representante de la discográfica Zen Garden, los invitó a grabar un álbum. Como la mayoría de sus versiones eran de Metallica decidieron grabar el álbum exclusivamente con canciones de ellos. Así, en 1996 y bajo el nombre de Apocalyptica (fusión de apocalypse y Metallica) surgió "Plays Metallica by Four Cellos", el cual vendió más de un millón de copias alrededor del mundo. Ese mismo año, en noviembre, abrieron para Metallica durante sus dos conciertos en Helsinki.

Entre sus éxitos están:

"I don't care"

"Not strong enough"

"Seemann"

"Bittersweet"

"Beautiful"

"Path"

"Farewell"

"Hole in my soul"

Actualmente, la banda está integrada por:

Eicca Toppinen (chelo)

Paavo Lötjönen (chelo)

Antero Manninen (chelo)

Perttu Kivilaakso (chelo)

Mikko Sirén (batería)

