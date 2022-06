Apio Quijano sale de show de resistencia

Tras permanecer 35 días en el reality de celebridades Soy famoso ¡Sácame de aquí!, que pone a prueba su resistencia física y mental, Apio Quijano, de regreso de República Dominicana, comparte en entrevista: “viví una transformación espiritual que lo detonó la escasa comida que consumí y el incesante calor, que me llevó a perder más de seis kilogramos en mi cuerpo”.

Quien se llama realmente André Quijano Tapia, reiteró que gracias al show, “tomé conciencia en pro de la gente que vive en situación de calle y que su hambre es tan clara como lo que yo viví en el reality, estoy buscando fundaciones, o por mi cuenta lo haré, para de alguna forma ayudar a este sector de la población”.

El cantante, fashionista y conferencista de medicina alternativa, informó que el encontrarse en esas condiciones extremas, “me hizo sensibilizarme en torno a la humanidad, por aquellos que perdieron el empleo en esta pandemia o que quedaron en situación de calle por problemas maritales o desalojo por falta de dinero para cubrir una renta”.

Expresó que también vivió la traición por parte de sus compañeras del equipo naranja, “son de esos momentos tristes que vives, mi encuentro triste fue con Wendolyn, con quien chocaba mucho. Aunado a estrategia manipuladora que no me gustó, y sin embargo, decidí creer en ella, al final nunca me iba a cuidar las espaldas, nunca me protegió y sacó el cobre. Yo sí me dejaba llevar por mis emociones y siento que eso, por esa parte me dolió más que haya sido así conmigo. De los demás sentí sus estrategias crudas que al final fueron muy evidentes”.

Narró que a pesar de no tener fuerzas para cumplir los desafíos de resistencia, se obligaba a hacerlo porque de eso dependía la comida y el poder cubrir necesidades como darse un baño. “Me enfrentaba con todo tipo de bichos y en la mayoría de las veces no me bañaba, olía mal casi todo el tiempo”.

De los amigos que dejó en el reality y que espera seguir viendo, son Pancho, Oscarín, Guty y Magaly. “Espero que Oscarín o Guty, sean uno de los ganadores, aunque al final las estrategias son las que definen su eliminación o permanencia en el reality”.

El cantante continuará en la gira 90 pop tour, los conciertos de Kabah, aunado a que tiene que estudiar propuestas de conducción.

“Me están llegando varias propuestas de conductor de televisión, cosas interesantes ando aterrizándolas, también más realities. Cuando ya esté más tranquilo, voy a ver qué puedo hacer en este tiempo, pero sobre todo, quiero estar con mi gente, mi familia y más que nada comer bien”, describió.