Antonio de la Vega estrena "El secreto de la familia Greco"

El actor mexicano Antonio de la Vega ha tenido una exitosa carrera, y en los últimos años ha destacado por su participación en diversas series muy importantes y destacas. Recientemente, estrenó "El secreto de la familia Greco" a través de Netflix, con un personaje totalmente diferente a lo que ha hecho en proyectos anteriores.

Cabe destacar que "El secreto de la familia Greco", es una producción de Telemundo, que es la adaptación de la original "Historia de un Clan" de Sebastián Ortega, que narra la historia verdadera de El Clan de los Puccio, una familia de Buenos Aires, Argentina liderada por el padre, y que a mediados de los ochenta se involucran en el negocio del secuestro, con un modo que detenían y asesinaban a sus víctimas en su propio domicilio a las afueras de la capital Argentina.

En esta serie, Antonio de la Vega interpreta a Hugo Carreño, "Es el mejor amigo de Aquiles Greco (Fernando Colunga) patriarca de la familia Greco y protagonista de la historia; Hugo es el único amigo y familiar cercano de los Greco, director de la Unidad antisecuestros de Jalisco, policía veterano, dedicado y ético; leal con sus amigo y su esposa y quien a pesar de no tener hijos propios cuida a los jóvenes greco como propios", expresó Antonio de la Vega.

El actor comentó que para la preparación de este personaje, tuvo un gran reto, entender muy bien las dinámicas en la familia, la conciencia de grupo o manada y cómo se relaciona con sus ámbitos. profesionales y personales.

"Fue un proceso de entender que este es un hombre inteligente, cauto pero con sangre en las venas. Y otro de los desafíos, fue respecto a la personificación, Hugo es un hombre minimo 10 años mayor que yo, por lo que la apariencia física era importante pues además no me gusta presentar personajes repetitivos entre sí o que su físico carezca de lógica respecto al estilo de vida que llevan, así que unos kilos de más y apariencia de descuido de su estado físico. Fuera de eso quizás el mayor reto fue estar lejos de la familia durante cinco meses, pero encontré un increíble grupo de compañeros que hicieron todo más llevadero".

Esta nueva serie mexicana, involucra crímen y secuestro, además de mucho suspenso que mantiene al espectador al borde, con ganas de saber qué sigue en el próximo capítulo.

Antonio de la Vega, comparte créditos con un gran elenco, Fernando Colunga, Lisa Owen, Manuel Masalva, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros y Roberta Damián, entre otros.

"Además de que la historia está excelentemente bien escrita y presenta una premisa muy interesante, creo que es importante destacar la dirección, ambientación y valores de producción; tenemos un reparto de primer nivel encabezado por Fernando Colunga y Lisa Owen, el primero con un personaje donde nunca lo habíamos visto y Lisa con la calidad actoral a la que nos tiene acostumbrados; Manuel Masalva hace un papel increíble como protagonista y el resto de personajes están muy bien construidos y son inquietantes; Alejandro de Hoyos como el agresivo Dario Greco, Samantha Siqueiros como la críptica Sabrina o Roberta Damián que completa con la aparentemente inocente Abril Greco. Tenemos un reparto impresionante con actores como Luis Machin Rafael Ferro, Delfina Chávez, Paula Reca, Iván Espeche y un gran elenco de actores y actrices argentinos que merece nota aparte".

La serie se estrenó el pasado 4 de noviembre y de inmediato se colocó en el Top 10 de las series más populares en México, lo que suma un éxito más en la carrera de Antonio.

Asimismo, el pasado 29 de septiembre, se estrenó la segunda temporada de "Un extraño enemigo", a través de la plataforma de Prime Video. Esta serie, protagonizada por Antonio de la Vega donde interpreta al ex presidente de México, Luis Echeverría, pues la historia gira en torno a la vida política y social durante su sexenio.

"Este proyecto ha significado una gran oportunidad para mí, el poder encarnar al ex presidente Luis Echeverria Álvarez en una época tan importante para nuestro país y que significó tanto para nuestra historia. Estuve siempre convencido de la responsabilidad incluso social de contar esta historia por todo lo que ha significado y las consecuencias que ha tenido en la historia reciente de México. Estoy muy agradecido con Gabriel Ripstein, Marco Polo Constanse y el gran equipo de Televisa y Prime Video que impulsaron este proyecto".

Por supuesto, interpretar a un personaje de la vida real y con tanto peso en la historia de México, implicó grandes desafíos para el actor.

"La caracterización requerida para interpretarlo me supuso mucho trabajo, desde subir de peso y raparme la cabeza, hasta un gran trabajo de caracterización y la gran ayuda que el vestuario y el diseño de producción logran para que los actores entremos en personaje y situación. El no tener muchas referencias visuales del expresidente en vídeo también supuso un reto, pues si bien no pretendíamos hacer una personificación completamente apegada o rayando en la imitación, si nos interesaba mantener las formas, manierismos y estilo de hablar del personaje real. Los libretos implicaron otro reto, por el estricto apego a las líneas y el lenguaje técnico y formal, que ameritaba las distintas escenas además de la creación de los entornos privados de los personajes"

Acerca de Antonio de la Vega

Actor mexicano que ha destacado en cine, teatro y televisión. Ingresó al Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa en 1995, en el que permaneció hasta 1997. Entre 1998 y 2003, trabajó en distintas producciones para Televisa, como las telenovelas "La Mentira" y "Laberintos de Pasión".

En 2003 se mudó a España para ingresar al estudio del maestro Juan Carlos Corazza. Después, realizó un curso de perfeccionamiento actoral en el taller del maestro Luis Fernando Piernas. Posteriormente, cursó el diplomado de cámara e iluminación cinematográfica en la escuela más Septim Arts de Madrid.

En los últimos ocho años ha participado en exitosas series como "Club de Cuervos", "¿Quién mató a Sara?", "Monarca", "El Señor de los Cielos", "Texas Rising", "Operación Pacífico" y "Parientes a la fuerza".

Conéct@te:

Instagram: @antoniodelavegaig

Twitter: @antoniodlavega

Facebook: Antonio de la Vega