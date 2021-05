Ángel Fajardo inicia su camino en el cine

Ángel Fajardo es un talentoso joven que desde pequeño tuvo la inquietud de hacer cine y ahora, poco a poco ve su sueño hacerse realidad, a través de pequeños pasos que va dando en su formación profesional.

Actualmente, estudia en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y en la escuela de cinematografía IMA Cuerna en la licenciatura abierta.

"Desde pequeño siempre tuve inquietud por el cine, siempre escribía historias, nunca toqué una cámara, pero tenía diferentes libretas donde escribía pequeñas anécdotas de mi vida o lo que sentía en sí, entonces ese fue mi primer contacto para contar una historia. Ya más grande, realmente no sabía qué estudiar, no me decidía por alguna carrera universitaria, pero finalmente me decidí por Artes y confirmé mi pasión por el séptimo arte y estoy cursando ambas carreras de manera paralela", expresó Ángel Fajardo.

Gracias a sus estudios en IMA Cuerna conoció al actor y productor de cine Iván Carrum, quien cuenta con una amplia trayectoria en Morelos y fue quien le dio la oportunidad de trabajar con él, donde Ángel se desempeñó como director de su primer cortometraje llamado "Cuando nadie te ve", el cual se estrenó en marzo pasado en el Cine Morelos.

"A Iván Carrum lo conocí en IMA, él participó en varios cortometrajes que estuvimos produciendo ahí, nos hicimos muy buenos amigos; primero me invitó a participar en su cortometraje 'Momento', ahí fue mi auge en una producción más profesional, fuera de lo estudiantil. Posteriormente, decidimos hacer un nuevo proyecto, que es un cortometraje de suspenso psicológico escrito por mí y Mitzy Anaya, donde debuto como director de manera profesional".

La trama de "Cuando nadie te ve" cuenta la historia de Joaquín, un joven atormentado por la muerte de su hermana, mientras un investigador sale en busca de la verdad, la conciencia de Joaquín lo confunde creando una psicosis con un final inesperado.

En esta producción, se contó con la participación especial del primer actor Salvador Sánchez; así como con los actores Andrea Mextli, Juan Carmona, Andrea Méndez, Daniel Vallejo, Karla Flores, Maya Ucero, Fernando Flores y Leonardo Carmona.

"Filmamos durante dos días en noviembre, fue bastante complicado por el tiempo y las circunstancias con la pandemia, pero con el apoyo de la Comisión de Filmaciones del Estado de Morelos, tuvimos las herramientas y permisos para poder hacerlo. Y realmente estoy muy feliz de haber trabajado con un gran equipo de producción y con increíbles actores como Salvador Sánchez un gran actor y excelente persona".

Cortesía | Ángel Fajardo

Demostrando su talento nato y profesionalismo, cada paso en su corta carrera es un éxito total, algo con lo que se siente muy agradecido aunque jamás imaginó que las cosas sucedieran tan rápido.

"Esta grata experiencia profesional, me ha abierto los ojos, y me deja ver que si tienes una meta o sueño por cumplir, por más loco o difícil que parezca, todo se puede realizar. Tengo 21 años de edad y por fin he realizado un cortometraje profesional, al cual espero que le vaya muy bien en los festivales internacionales. Sin duda, este camino es una experiencia magnífica para mí, y también por conocer a gente tan valiosa e importante. Ha sido bastante bello, no me esperaba que todo esto llegara tan pronto, pero seguiré trabajando por este gran sueño que desde niño he tenido".

Finalmente, Ángel comentó que actualmente está trabajando en un proyecto estudiantil sobre un cineminuto. Asimismo, está desarrollando un mediometraje, donde abordará un tema nuevo y distinto a lo que ha realizado.