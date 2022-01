Andy Zuno lanza el tema "Millones mejor que tú"

El cantante mexicano Andy Zuno inició el 2022 con el lanzamiento del tema "Millones mejor que tú" que será el primer sencillo de su próximo material. La canción ya está disponible en las diversas plataformas digitales y ha sido muy bien recibida por el público

Cabe destacar que este tema, es una versión de la canción que hiciera popular Lucero (en aquel entonces Lucerito) en 1989, que además se convirtió en un clásico para los amantes del pop ochentero. Andy Zuno se aventura a lanzar su propia versión con el sonido que ya lo caracteriza y bajo la línea que propone desde DiscoStereoPop.

“Este recorrido musical es un espejo de DiscoStereoPop, se ven de frente y son reflejo, sin embargo, no es un recorrido estático, es un camino en ascenso que va firme hacia adelante. Estas propuestas musicales exploran nuevos territorios musicales, nuevas fusiones, nuevas formas de hacer mi música, y realmente estoy muy contento con lo que hemos presentado”, expresó Andy Zuno.

Este sencillo estará acompañado de su videoclip oficial de esta canción, el cual se grabó en Guadalajara, Jalisco, dentro de las instalaciones del icónico bar Cabaret VIP, ubicado en el centro de la ciudad. Y contó con la producción general de Andy Zuno, la producción ejecutiva de Danni Mascorro y Michelle Rivera, bajo la dirección de Armando Toppa con el sello de Toppa Films, el Styling estuvo a cargo de MOSMA Moda: Mauricio Moncada y Mauro Vera Design.

Sin embargo, el público tendrá que esperar un poco más, pues estará disponible el 22 de enero en su canal de YouTube y redes sociales.

"Millones mejor que tú" es una canción en la que predominan el pop y el electro pop, con una clara influencia del sonido electrónico de los ochenta y el uso de instrumentación muy característico de la época como el saxofón, los sintetizadores y las guitarras eléctricas. Esta es una versión actual, fresca e intensa, que nos remite a la original, pero que tiene identidad propia y un sonido irresistible.

Sin duda, es un tema con claras influencias del pop que está sonando en el mundo y esto comprueba que en México se sigue haciendo muy buena música de este género, y definitivamente, Andy es uno de los exponentes del pop mexicano actual con propuestas audaces y de gran calidad.

“Para quienes me conocen bien, saben que soy fan absoluto de Lucero de toda mi vida y es una de mis intérpretes favoritas. No tengo duda que su música forma parte indispensable dentro del soundtrack de mi vida. He lanzado covers de muchas intérpretes y este es el primero de Lucero, así que es doblemente especial por la admiración tan grande que le tengo”.

Este sencillo ha marcado un gran inicio de año para el cantante, y promete lanzar a lo largo de este año un nueve tema cada mes para completar el Lado B de su LP anterior.

“Este nuevo recorrido musical es como el Timbiriche 8 y 9, dos discos que son parte de un mismo concepto pero que al mismo tiempo tienen su propia identidad y se complementan, les aseguro que los temas que forman parte de este nuevo recorrido los van a sorprender, yo estoy fascinado con lo que estamos haciendo".

Andy Zuno ha logrado gran éxito en su carrera musical, demostrando su talento, y sobre todo que ni la pandemia lo para, pues en estos casi dos años, se ha mantenido activo regalando buena música a sus seguidores.

