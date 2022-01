Andrés Obregón quiere llenar de música el 2022

El cantautor mexicano Andrés Obregón, cerró el 2021 con el sencillo "Sin maquillar", una canción romántica que traduce el estado de enamoramiento de un ser humano y de aceptar al otro tal y como es. Tema que ha gustado mucho a su público.

"La tenía compuesta desde hace dos años, pero es de esas canciones que tardan en madurar en cuestión del arreglo, hice como cinco versiones, hasta que me convenció completamente", expresó Andrés Obregón.

Esta canción de corte romántico, traduce el estado de enamoramiento de un ser humano y aceptar al otro tal y como es. Asimismo, es un mensaje para nosotros mismos, con el objetivo recordar que no tenemos que ceder a lo que la sociedad misma impone.

"Es una canción muy importante y especial para mí por el significado que tiene. Es muy bonita porque habla de querer a alguien tal y cómo es, sin tratar de cambiar y disfrazar las cosas, que muchas veces las ven como defectos por no ser normales o lo que las reglas marcan".

Y recordó el coro de este tema "Yo no te pido que seas normal, yo sólo quiero que seas real", invitando al público a ser auténtico.

Y aunque la canción estaba dedicada especialmente a querer a una persona tal y como es, curiosamente mucha gente la toma como un tema de amor propio.

"Mucha gente se la ha adjudicado a ellos mismos, es decir la toman como un himno al amor propio, y realmente es algo que me dio muchísimo gusto porque le ha dado un significado más especial a la canción, le añadió valor porque vivimos en una época en la que estamos bombardeados de mucha información con la pandemia, las redes sociales y la publicidad, y llega un punto en el que nos vamos acoplando a lo que el mundo dice. Como cantautor me da un sentimiento muy bonito que esta canción ha alegrado el día o ha ayudado a alguien con esa motivación, ese inicio de la llama de aprender a querernos a nosotros mismos, y aceptar a los demás como son".

En estos casi dos años de pandemia, la situación para el mundo de la música ha sido complicado, sin embargo, para el talentoso cantautor han sido buenos momentos de reflexión y creatividad.

"A pesar de todo han sido tiempos buenos, he cambiado el estilo de vida que tenía y me ha dado más tiempo de creatividad. He podido hacer contenido mejor para llegar a más personas y para escribir nuevas canciones. Han sido muchos cambios con subidas y bajadas pero afortunadamente todo va muy bien. Fueron momentos de reflexión en muchas cosas, y eso es lo que va creando esas semillas para que se conviertan en canciones, estoy seguro que el 2022 estará lleno de mucha música".

Para el video oficial de esta canción, Andrés invitó al público a unirse cantando este tema, y enviar un videoclip. Se recibieron alrededor de cien vídeos, y se eligieron los fragmentos más creativos.

"Fue increíble el recibimiento del público, y me gusta mucho que interactúen con la canción, por eso decidimos crear esta dinámica para el video y tuvimos muy buena respuesta".

Andrés comenta que desde muy pequeño tuvo las ganas de hacer música y siempre supo que este era el camino que quería tomar para su vida profesional.

"Siempre tuve la semillita de querer cantar en las reuniones familiares y después empecé con clases de piano y de canto;lo dejé por un momento y después retomé con guitarra, ahí fue la clave porque también empecé a componer, preparar mi voz y a producir. A los 14 años grabé un disco casero. En la preparatoria ya lo tenía muy claro, sabía que quería dedicarme a la música y tiempo después saqué mi primer disco de estudio".

Para seguir sus sueños dejó su casa en León, Guanajuato y se mudó a la Ciudad de México, donde siguió con este camino.

"Este camino ha sido una montaña rusa, algo muy palpable, además de ser una profesión es lo que más amo hacer en la vida. Ha sido un trayecto muy bonito, algo difícil también porque la parte de la mente es complicada, pero estoy muy satisfecho con lo que he hecho".

Finalmente, Andrés Obregón comentó que para este año, ya planea una gira por distintas ciudades de la República Mexicana. Además este 14 de enero presentará un nuevo tema llamado "Pausa" iniciando así con el pie derecho.

Conéct@te:

Instagram: @andresobregon_

Facebook: /andresobregones





