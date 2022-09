Quizá esté viviendo mis últimos días: Andrés García es hospitalizado de nuevo

Una vez más el estado de salud de Andrés García vuelve a ser un tema comentado, luego de que se diera a conocer que nuevamente se encuentra hospitalizado debido a un complicado cuadro de cirrosis hepática, problemas de médula y secuelas de una fuerte caída.

“Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García”, comentó el histrión de 82 años de edad.

En los últimos meses la salud del actor ha causado preocupación entre sus fanáticos, amigos y medios de comunicación, debido al evidente deterioro al que se ha visto expuesto.

Por medio de un nuevo video en su cana de YouTube donde su actual esposa -desde hace 22 años-, Margarita Portillo dio a conocer que el actor se cayó y resultó con varias heridas que, aunque no fueron graves, sí fueron necesariamente que ser atendidas por médicos.

“Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo y eso lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoro. También, debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal”, comentó.

Por medio de las imágenes mostradas a través del clip, se puede ver a un Andrés visiblemente más delgado que la última vez que apareció en las redes sociales, incluso, en sus palabras, confesó que ya no sabe cuántas veces más volverá a estar hospitalizado.

“Pues aquí estamos de nuevo en el hospital. Ya no se cuántas veces me voy a quedar en un hospital (…) vamos a ver cómo salimos de esta, me van a poner plaquetas”, aseguró García desde una cama de hospital dónde se le observa recostado.

Según lo relatado, el famoso de origen dominicano sufrió una caída que le generó fuertes heridas y lo ha mantenido en cama desde entonces; asimismo, la cirrosis que padece, se ha sumado a los problemas en su médula espinal han agravado la situación.

Es así como su médico principal, Arturo Canto Martínez, ordenó una transfusión sanguínea urgente, por lo que fue ingresado al hospital el pasado 15 de septiembre y, de acuerdo con los médicos tratantes, la enfermedad es incurable y evolutiva, misma que se desarrolla a gran velocidad por el sistema inmunitario debilitado con el que cuenta.

“Quizá esté viviendo los últimos días”

Dentro de su participación en el video, el actor comentó que nuevamente siente que su final está cerca debido a sus afecciones y lo débil que se siente: “Amigos quizá estamos viviendo los últimos días de Andrés García porque se siente muy enfermo y muy débil, pero vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan”, dijo.

Asimismo, aprovechó para enviar un importante mensaje a las personas, a los jóvenes y los “no tan jóvenes”, sobre el consumo de alcohol, debido a que confesó que le es difícil enfrentar la cirrosis.

“Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar (...) Yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy historia de nuestros papás, soy cuento porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable”, comentó el actor.

Es importante recordar que fue el pasado mes de julio cuando Andrés García dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis, enfermedad que le dio debido a que por 30 años bebió todo tipo de bebidos alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud, además de que, en aquella ocasión, también reveló que cada vez sentía más cerca su final.

