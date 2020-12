Andrea Lakshmi tiene malos modales

La cantante mexicana Andrea Lakshmi, lanzó su sencillo "Malos modales", una canción donde la talentosa joven expresa su esencia como mujer libre y atrevida. Mezclando sus influencias musicales, con su toque personal, sin tabués, ni reglas.

Cabe destacar que esta canción es de la autoría de Andrea y sin duda, se ha convertido en la favorita del público. Bajo la producción de Daniel Zorrilla, a través de un sonido fresco y original, Andrea matiza esta canción con su increíble y poderosa voz, haciendo una combinación con palabras en inglés, demostrando su versatilidad musical.

“Estoy muy contenta con el recibimiento del público, y sobre todo muy agradecida por todo el apoyo que me brindan, sin duda, eso es lo mejor al lanzar una canción, saber que la gente realmente conecta conmigo”, expresó Andrea Lakshmi.

La talentosa joven inició su camino musical de manera profesional en 2019, y aunque cuenta con poco tiempo de trayectoria, desde pequeña tuvo la inquietud de dedicarse a la música, pues sin duda, expresar sus sentimientos y emociones mediante canciones, es su mejor antídoto.

“A la edad de seis años, me involucre en diversos festivales musicales en el colegio, obteniendo así un primer acercamiento al mundo artístico. Fue hasta septiembre de 2019 que inicié mi carrera de forma profesional, pero estoy muy feliz de comenzar a trabajar por este sueño e ir concretando poco a poco mis metas”.

Gracias a su voz y la energía que impregna en cada uno de sus temas, Andrea logró conquistar al público de forma inmediata. Conociendo sus habilidades vocales y confiando en su talento nato, Andrea busca ser reconocida como la mayor exponente de R&B y Trap en español, caracterizada por un sonido auténtico e inconfundible.

“El 2020 fue un año difícil para todos, pero no me di por vencida. Aún no estoy donde quiero estar, pero tampoco estoy donde estaba ayer. Y eso es gracias al público que me ha brindado su apoyo y por supuesto, a mi equipo de trabajo”.

Asimismo, la joven originaria de Veracruz, quiere llevar su música a cada parte del mundo de habla hispana, convertirse en la primera mujer en representar a México en el género como un artista de talla internacional y servir de inspiración para las mujeres que desean seguir sus sueños dentro de la música.

