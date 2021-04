Andrea Lakshmi estrena el tema Fuiste tú

La cantante veracruzana Andrea Lakshmi continúa cosechando éxitos y conquistando al público con su estilo R&B y su maravillosa voz. Recientemente, lanzó el sencillo Fuiste tú, una canción muy personal que retrata una experiencia propia.

"La canción hace referencia al cierre de un capítulo en mi vida, de un amor que tuve y fue una experiencia dolorosa de la que aprendí bastante. Decidí convertirla en algo bonito como una canción, y recordarlo de esa manera, como una lección que me dejó esa relación pasada y compartirlo con todo mi público", comentó Andrea Lakshmi.

La cantante menciona que llevaba varios meses trabajando en esta canción, y queriendo presentarla al público. Sin embargo, le interesaba mucho tener una producción audiovisual muy buena, por lo que espero a encontrar a la persona ideal para trabajar el proyecto.

"El proceso de la canción no se había podido concluir porque no encontraba un buen equipo de producción visual, que me pudiera realizar el video, pero me moví y caí con Abraham Salcido que fue quien me apoyó con el video y resultó bastante interesante, sin duda, fue la mejor elección, todo quedó justamente como lo imaginé".

Respecto al videoclip, Andrea comentó que fue filmado en el Centro de Veracruz, con un clima complicado, sin embargo todo valió la pena.

"Estuvimos grabando a las 2 de la mañana, hacía mucho frío e incluso llovió, esperamos un rato que dejara de llover porque la ropa que traía era un poco descubierta y yo me estaba muriendo de frío, pero estaba muy contenta haciendo mi trabajo y muy feliz con la producción visual, el maquillaje, y agradecida con todo el equipo que trabajó conmigo, porque son parte fundamental del proyecto y quienes me respaldan y apoyan, haciendo que cada canción luzca muy bonito y sea un proyecto de calidad y llamativo para todo el público".

Tanto el video como la canción en plataformas digitales, ha sido del agrado de su público, dejando fascinados a todos por el gran talento de la joven.

"Estoy muy feliz de lanzar esta canción porque es la manera de decirle al público que todos somos seres humanos y pasamos por momentos difíciles. Afortunadamente la han recibido muy bien, la gente se ha identificado bastante con la letra, me han llegado mensajes de que pasaron por la misma situación, y eso me encanta, que conecten y empaticen conmigo y mi música".

Sus anteriores sencillos "Noche tropical", "Volver a mí" y "Malos modales", han causado gran sensación entre sus seguidores, gracias a su sonido auténtico y su voz, que cautiva desde las primeras letras. Sin duda, este año viene dispuesta a seguir demostrando su talento nato y a conquistar con nueva música.

"Tengo varios temas acumulados y seguiré lanzando más música, durante el año. Y a seguir trabajando para lograr ser una exponente del R&B en todo Latinoamérica".

"Me siento muy orgullosa de mi puerto y de mi gente, porque son personas que constantemente están ahí apoyando y levantando a los artistas independientes. En el Puerto de Veracruz hay muchísimo talento, no te imaginas la cantidad de artistas, lo único que falta es que pongan un poco más la lupa sobre nosotros, levantarnos más y tener el apoyo del público".

Desde los seis años de edad, Andrea se involucró en loa festivales musicales de la escuela, tendiendo su primer acercamiento al mundo artístico y demostrando su talento. Siempre fue seguidora de la música R&B y aunque es su género predilecto, no descarta hacer importantes fusiones con otros ritmos.

"Es un género que siempre me gustó mucho, desde chica me la pasaba escuchando a artistas como Nelly, Beyoncé y Chris Brown, que eran muy fuertes en el 2000; y me gustó que se acopla a mi estilo y a mi voz, y sobre todo que es un género muy flexible, hoy en día como está muy popular el trap y el reggaeton, el R&B se puede combinar muy bien con estos géneros y se vuelve una bomba de ritmos y uno como músico tiene que ser versátil y adecuarse a eso, no perder la esencia pero no dejar de lado otros géneros".

A través de este proyecto musical, Andrea busca inspirar a otras mujeres que desean hacer música para que alcancen sus objetivos, demostrando que todo es posible cuando se trabaja por un propósito.

