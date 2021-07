Ana Lago debuta como narradora en Juegos Olímpicos

La reconocida gimnasta mexicana Ana Lago, debutó como comentarista de la disciplina de gimnasia, en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 a través de Azteca Deportes comenzando una nueva faceta en su fructífera carrera como atleta profesional.

Con el concepto "El oro es nuestro", la señal de Azteca 7 ha integrado un amplio equipo de expertos comentaristas y analistas, que durante años han narrado los distintos eventos deportivos nacionales e internacionales, como Antonio Rosique, Christian Martinoli, Luis García, Inés Sainz, Rodolfo Vargas, Jorge Campos, Luis Roberto Álvez “Zague”, Julio César Chávez, Rafael Ayala, Andrea Sola, Renata Ibarrarán, Pablo De Rubens, César Castro y Eduardo Ruiz.

Para complementar esta importante cobertura, se han sumado a este equipo de expertos y analistas, personajes destacados en el deporte como Enrique Garay, Mati Álvarez, Ana Lago, Mariana Avitia, Guillermo Pérez, Luis Rivera, , Luis Álvarez, Jennifer Cantú, Nelson Vargas Jr. y Luis Niño de Rivera, logrando una mezcla de juventud y experiencia para brindar la mejor cobertura y llevar la emoción de los juegos olímpicos en México.

"Me siento nerviosa, pero muy emocionada porque es algo totalmente nuevo para mí. Me he preparado muchísimo, he estado leyendo, viendo vídeos y hablando con Alexa Moreno, Ruth Castillo y Dafné Navarro. Son unos juegos olímpicos bastante diferentes, pero muy emocionantes porque después del tema de Covid y la pandemia, creo que se puede ver la garra de todos los deportistas, tanto mexicanos como de otras nacionalidades que van a sacar adelante estos juegos olímpicos", expresó Ana

Lago.

La gimnasta ha destacado en importantes competencias, siendo multimedallista en Juegos Centroamericanos del Caribe y en Juegos Panamericanos.

"Normalmente soy yo la que ejecuta las rutinas, y ahora soy quien debe narrar y analizar, entonces si es algo muy diferente a lo que usualmente hago, pero como todo en la vida, es un reto más y una oportunidad que se me presentó. Estoy viendo las competencias de mis mejores amigos, de mis compañeros y sobre todo para emocionarme porque sé todo lo que les ha costado estar ahí y el trabajo que han realizado para llegar a dónde están. Justamente quiero que el público se emocioné con ellos y vivan estos juegos olímpicos de una manera diferente".





Una de las competencias más importantes e inolvidables de Ana, ha sido su participación en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 donde obtuvo el oro por su excelente rutina a ritmo de la música de la película "Coco", con un traje alusivo al mariachi. Siendo la primera mujer mexicana en ganar una medalla de oro en gimnasia artística.

"Lo mejor que me ha dejado la gimnasia es que he conocido grandes personas, una de mis mejores amigas es Alexa Moreno, he compartido grandes competencias a lado de ella. También he tenido muy buenos resultados con resultados históricos, y eso lo llevo en el alma y el corazón, pero creo haciendo a un lado los resultados, lo mejor que me llevo son las experiencias, los países que he conocido, las culturas que me han tocado ver; creo es lo más bonito que me ha dejado la gimnasia, el compañerismo y el saber que a veces se gana y a veces se pierde, pero sobre todo seguir adelante porque día a día se me presentan retos nuevos y la gimnasia me ha ensañado a saberlos llevar, a romper esas barreras y esos prejuicios que la gente tiene y a seguir adelante con mis sueños y metas".

Desde el fin de semana pasado, la talentosa joven comenzó su participación en este proyecto, junto a talentosos comentaristas como Antonio Rosique, quien fue el narrador de su competencia en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y portavoz de Exatlón, donde Ana ha participado en dos temporadas.